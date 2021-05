watchOS 8: quatre courtes demandes de fonctionnalités pour les futures mises à jour de l’Apple Watch

watchOS 8 sera présenté pour Apple Watch dans un mois seulement, et nous espérons une mise à jour riche en fonctionnalités cette année. Bien qu’il soit encore temps de rêver de ce qui pourrait arriver dans la prochaine mise à jour du logiciel Apple Watch, nous partageons quatre courtes demandes de fonctionnalités qui seraient les bienvenues dans watchOS 8 ou dans toute version future du logiciel Apple Watch.

Affichage permanent

L’Apple Watch Series 5 a introduit l’affichage permanent pour certaines instances, et l’Apple Watch Series 6 a amélioré la luminosité pour un affichage permanent dans les environnements extérieurs. En termes de matériel, les séries 5 et 6 sont déjà matures pour cette fonctionnalité, mais l’expérience logicielle n’a pas changé en deux ans.

L’affichage permanent fonctionne très bien avec les cadrans de montre et l’application Workout d’Apple, mais il ne s’agit que d’une horloge numérique avec un arrière-plan flou dans tous les autres cas.

Certaines extensions de base pour la prise en charge de l’affichage permanent incluent la vue Lecture en cours d’Apple, la navigation dans Maps et les comptes à rebours actifs dans l’application Timer. La lecture en cours et les cartes prennent activement le contrôle du cadran de la montre par défaut, mais aucune de ces fonctionnalités ne prend en charge l’affichage permanent. Je dirais que l’application Timer devrait également prendre en charge le cadran de la montre lors du compte à rebours actif, mais je me contenterais d’une prise en charge appropriée de l’affichage permanent pour commencer.

Franchement, chaque application Apple de watchOS devrait avoir un certain niveau de prise en charge de l’affichage permanent et pas seulement la superposition floue avec l’horloge numérique présentée. Et en parlant d’heure numérique, avoir une bonne version d’affichage permanent d’une horloge analogique serait très bienvenu. Il est aussi choquant de voir le cadran de votre montre analogique se transformer en une horloge numérique si le mode d’affichage permanent est activé lorsque vous êtes dans une application, que vous utilisez la navigation ou que vous écoutez de l’audio.

Notes de pomme

Apporter une version réduite d’Apple Notes à l’Apple Watch a longtemps semblé une idée évidente pour deux raisons.

Apporter la capacité de capturer des idées rapides par la dictée, l’enregistrement vocal ou le dessin de personnages via Scribble pourrait être la version moderne de noter quelque chose sur le dos de votre main.

Les brouillons d’applications tierces sont le meilleur exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner pour les utilisateurs d’Apple Notes. Et comme avec les mémos vocaux, les notes créées à partir de l’Apple Watch peuvent être horodatées et géolocalisées. Il pourrait également y avoir un spin Apple Watch vers Apple Notes sur watchOS: la possibilité d’enregistrer la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang sur des notes créées sur l’Apple Watch.

Le référencement des notes créées sur d’autres appareils est également attendu depuis longtemps. Par exemple, vous pouvez déjà afficher votre liste de courses sur votre Apple Watch si vous utilisez des rappels, mais il est courant que les gens créent également des listes de courses dans Notes. Vous pouvez également référencer subtilement des informations en un coup d’œil au lieu de retirer votre iPhone dans des situations discrètes.

Respirez le calendrier

Je ne suis certes pas un utilisateur fréquent de l’application Breathe intégrée sur Apple Watch, mais je ne regrette jamais d’avoir pris le temps de me concentrer lorsque j’utilise l’application. C’est en partie parce que je ne suis pas un grand fan de la façon dont les rappels Breathe sont actuellement gérés dans watchOS.

Vous pouvez être alerté pour utiliser l’application Breathe un certain nombre de fois si vous ne l’avez pas encore fait dans la journée, mais vous ne pouvez pas planifier le moment où ces alertes devraient arriver. C’est probablement intentionnel de promouvoir la mise en pause et la méditation à des moments différents chacun jour, mais je pense que je serais plus susceptible d’utiliser régulièrement l’application si je pouvais planifier des alertes.

La méthode la plus simple serait de choisir des moments spécifiques de la journée pour se faire rappeler d’utiliser l’application Breathe. Vous pouvez aller plus loin et ajouter des alertes Breathe à une partie de votre routine de réveil ou de détente pour plus d’encouragement. Enfin, les alertes Breathe pourraient fonctionner un peu comme les rappels de lavage des mains dans watchOS. Plutôt que basées sur des intervalles d’un certain nombre d’heures, les alertes Breathe peuvent être déclenchées lorsque vous changez d’emplacement.

Paroles en direct

Vous savez comment Apple Music peut afficher les paroles en direct de nombreuses chansons en mettant l’accent sur la partie actuelle de la piste? Je veux ça, mais pour Apple Watch. Visuellement, il est difficile d’amener la fonctionnalité de rectangles de taille moyenne à des carrés beaucoup plus petits. Ce que j’ai en tête, c’est de remplir l’écran avec ce qui serait actuellement mis au point sur l’iPhone. Cela pourrait permettre des sessions de karaoké instantanées et mains libres ou simplement faciliter le suivi des paroles actuelles dans les sessions d’écoute en solo.

Faire défiler les paroles avec la Digital Crown pour accéder à une partie spécifique de la chanson est un choix naturel pour Apple Watch. Vous pouvez même apporter la nouvelle fonctionnalité de partage de chansons basée sur les paroles de l’iPhone à l’Apple Watch avec une longue pression.

Suite

Bien que les détails soient jusqu’à présent légers sur ce que nous verrons réellement dans watchOS 8 à la WWDC, . a d’autres idées pour les futures versions de watchOS que nous avons récemment partagées.

Dans mon article sur la réduction de l’Apple Watch, j’ai recommandé une nouvelle valeur par défaut pour la gestion des alertes iPhone en miroir. Actuellement, vous devez désactiver manuellement les alertes iPhone en miroir par application. Vous devez également vous rappeler de désactiver la mise en miroir des alertes iPhone chaque fois que vous installez une nouvelle application sur votre iPhone. En pratique, il est peu probable que vous vous souveniez de cette étape jusqu’à ce que vous receviez une alerte d’une application que vous avez récemment installée. Ajouter une option permettant d’activer la mise en miroir des alertes iPhone au lieu de le désactiver par défaut serait formidable.

Parker Ortolani pour .

Plus récemment, mon collègue Parker Ortolani a prévu un ajout utile à l’expérience AirTag nouvellement lancée. Vous pouvez localiser les éléments perdus sur votre iPhone, iPad ou Mac, et vous pouvez trouver des personnes avec un partage de position sur l’Apple Watch. Ce que vous ne pouvez pas encore faire, c’est trouver ou déclencher des AirTags à partir de l’Apple Watch. En espérant que watchOS 8 remédie à cela.

Vous voulez plus d’idées sur ce que watchOS 8 et les prochaines versions du logiciel Apple Watch pourraient apporter à l’avenir? Parker a publié en janvier un concept en deux parties qui va encore plus loin, et d’autres esprits créatifs ont également imaginé des remaniements pour watchOS.

Apple lance sa conférence virtuelle mondiale des développeurs le 7 juin de cette année. C’est là que nous pouvons nous attendre à voir iOS et iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 et macOS 12 pour la première fois.

