Watchsmith pour Apple Watch obtient une mise à jour majeure avec de nouveaux styles de complications et plus

Watchsmith, qui est une application puissante pour les utilisateurs d’Apple Watch qui offre plusieurs options pour personnaliser les cadrans de montre, reçoit aujourd’hui une mise à jour majeure avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. La mise à jour apporte une variété de nouveaux styles de complications et encore plus de capacités que l’on peut trouver dans l’application.

Pour ceux qui ne connaissent pas Watchsmith, mon collègue de ., Zac Hall, a écrit un examen approfondi de l’application l’année dernière qui vaut la peine d’être lu. Il présente différentes complications qui peuvent être ajoutées aux faces de l’Apple Watch, étendant les personnalisations au-delà de ce qu’Apple propose dans watchOS.

La version 2.0 de l’application offre désormais encore plus d’options à ses utilisateurs. Par exemple, Watchsmith tire désormais pleinement parti des fonctionnalités de watchOS 7, ce qui permet de meilleures performances et de multiples complications de la même application. Les utilisateurs trouveront également de nouveaux styles de complications pour afficher des photos, un cadran de 24 heures, un calendrier texte, un chemin solaire et bien plus encore.

Dans l’application, Watchsmith propose désormais des affichages de métriques d’entraînement, des cartes, de la fréquence cardiaque, des calories, une vue du calendrier Outlook, un graphique d’élévation et d’autres nouvelles capacités. La mise à jour introduit également plus d’options de format d’heure, un calculateur de fuseau horaire et une icône repensée.

Watchsmith est disponible gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement mensuel de 1,99 $ ou un abonnement annuel de 19,99 $.

N’oubliez pas de consulter également Widgetsmith, une application similaire du même développeur mais conçue pour personnaliser les widgets de l’écran d’accueil iOS 14.

