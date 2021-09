WATConsult élève Sahil Shah en tant qu’associé directeur

Il sera également chargé d’apporter de nouvelles affaires pour l’agence

WATConsult, l’agence digitale hybride du groupe Isobar India, a élevé Sahil Shah au poste de Managing Partner du poste de Chief Business Officer (CBO). Dans son nouveau rôle, Shah dirigera les opérations de l’agence. Il sera également chargé d’apporter de nouvelles affaires pour l’agence. Il continuera de rapporter à Heeru Dingra, PDG du groupe Isobar India. «Sahil est l’un de nos atouts les plus solides. Son expertise dans la gestion des clients et de l’équipe est louable », a déclaré Dingra.

« Un excellent chef d’équipe, Sahil, ainsi que la main-d’œuvre talentueuse de WATConsult, continueront d’apporter une nouvelle créativité pour assurer une croissance persistante des clients. Ensemble, et en tant que réseau, nous sommes prêts à explorer une nouvelle voie vers notre avenir », a-t-elle ajouté.

Shah est l’un des principaux membres fondateurs de l’organisation. Pendant plus d’une décennie, il a contribué de manière significative à façonner et à construire l’agence. Il est également crédité pour la position actuelle de WATConsult comme l’une des agences les plus réputées du pays.

« Après avoir passé une décennie et plus à bâtir cette agence, mon cœur se remplit de fierté alors que je la vois se renforcer chaque jour. Le paysage numérique a certainement évolué et les équipes de WATConsult ont suivi ce changement en proposant des campagnes novatrices. Alors que nous nous dirigeons vers notre prochaine phase de croissance en tant que réseau, mon équipe et moi sommes impatients d’entreprendre ce nouveau voyage avec puissance et enthousiasme », a commenté Shah.

Le groupe Isobar India a récemment nommé Heeru Dingra en tant que PDG pour diriger le groupe, alors qu’elle dirigeait auparavant WATConsult en tant que PDG. Dans la nouvelle structure, le groupe Isobar India regroupe Isobar India et WATConsult, ainsi que l’agence de relations publiques Perfect Relations. Ce changement fait partie du plan mondial de dentsu India visant à devenir le groupe le plus intégré au monde d’ici 2024, a indiqué l’agence dans un communiqué.

