WATConsult remporte un mandat élargi pour India Circus

Le commerce électronique est aujourd’hui une priorité de croissance clé pour toutes les entreprises, a déclaré Heeru Dingra, PDG du groupe Isobar India.

L’agence numérique WATConsult, une société d’Isobar, s’est emparée du mandat élargi pour les tâches commerciales de bout en bout de la marque de style de vie India Circus. Dans le cadre de son mandat, l’agence sera responsable de la stratégie et de l’exécution du marché du commerce électronique d’India Circus, ainsi que de la gestion des tâches existantes de marketing de performance directe aux consommateurs (D2C). « Dans notre cheminement vers la conservation de produits qui représentent l’essence et le dynamisme de l’Inde, nous avons fait de grands progrès avec le soutien de nos partenaires. WATConsult a joué un rôle essentiel dans ce voyage », a déclaré Krsnaa Mehta, fondatrice et directrice de la marque India Circus by Krsnaa Mehta (A Godrej & Boyce Venture).

«Notre prochain objectif est d’être disponible partout où se trouvent nos consommateurs et, par conséquent, nous nous sommes diversifiés sur différents marchés. Nous souhaitons que WATConsult gère cette entreprise combinée pour India Circus », a ajouté Mehta. India Circus propose des articles de décoration intérieure, des utilitaires, des accessoires personnels et des produits de mode. Il a maintenant lancé ses produits sur plusieurs marchés tels qu’Amazon, Flipkart et Myntra.

Selon Heeru Dingra, PDG du groupe Isobar India, le commerce électronique est aujourd’hui une priorité de croissance clé pour toutes les entreprises. L’expertise de l’agence et sa compréhension de l’écosystème du commerce de bout en bout, associées à une créativité prête à l’emploi, l’aident à maximiser les résultats commerciaux pour les clients, a déclaré Dingra. Avec le mandat élargi, l’agence travaillera à renforcer la présence d’India Circus et son parcours de commerce électronique avec son mélange de créativité et de stratégie, a-t-elle ajouté.

Pour Sahil Shah, associé directeur, WATConsult, 360 commerce est la voie à suivre. «Avec des clients tels que India Circus, nous nous développons rapidement vers une offre commerciale complète. Ceci, associé à notre expérience approfondie du commerce créatif et de la connaissance du public, je suis certain que nous offrirons le meilleur à nos clients », a déclaré Shah.

