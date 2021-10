Water.org de Matt Damon s’associe à Crypto.com pour apporter de l’eau propre à ceux qui en ont besoin

Crypto.com, l’échange de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide et la plus dynamique au monde, s’associe à Matt Damon et Water.org, un OBNL mondial cofondé par l’acteur hollywoodien, pour apporter de l’eau potable et des installations sanitaires aux personnes dans le besoin. , Invezz a appris d’un conférence de presse. Crypto.com fera un don de 1 million de dollars à Water.org pour soutenir sa mission.

Accès égal aux ressources qui changent la vie

L’échange introduira également des mesures pour encourager davantage de personnes dans le monde à soutenir la cause. Les deux parties croient en un accès égal aux plateformes et aux ressources qui changent des vies. L’association rassemble des utilisateurs de chiffrement du monde entier pour soutenir cette mission. Matt Damon a commenté :

Des entreprises innovantes et des solutions intelligentes sont nécessaires pour résoudre certains des plus grands défis sociaux du monde, tels que l’accès universel à l’eau potable. À mesure que nos solutions et plateformes financières évoluent, nous pouvons les utiliser pour toujours. Crypto.com et Water.org œuvrent à une transformation positive, et nos solutions financières innovantes contribueront à changer des vies et le monde.

Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com a déclaré :

Nous sommes très fiers de travailler avec Matt Damon et Water.org pour soutenir directement leur mission tout en encourageant les utilisateurs de crypto du monde entier à se joindre à nous dans cet effort. Le succès et le véritable potentiel des crypto-monnaies ne se matérialiseront que lorsque le plus grand nombre de personnes auront accès aux outils nécessaires pour avoir le contrôle total de notre propre vie, de nos finances et de notre avenir.

La plate-forme de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide au monde possède également l’une des cartes crypto les plus populaires, la carte Visa Crypto.com, qui comble le fossé entre la crypto et la finance traditionnelle. C’est un moyen facile, entièrement sécurisé et hautement accessible pour les profanes de la cryptographie d’entrer dans l’avenir de la finance.

Mission de donner à chacun le contrôle de son argent et de ses données.

Crypto.com a pour mission de généraliser les crypto-monnaies, car cela permettra à chacun de contrôler son argent, ses données et son identité, faisant de l’autodétermination et de la liberté financière une réalité.

L’échange de crypto-monnaie dirige la transition mondiale vers les crypto-monnaies en se concentrant sur la création d’une entreprise réglementée partout où elle opère. De plus, crypto.com s’est engagé à devenir négatif en carbone d’ici la fin de 2022.

Le post de Matt Damon, Water.org, s’associe à Crypto.com pour apporter de l’eau potable à ceux qui en ont besoin est apparu en premier sur Invezz.