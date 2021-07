Water-polo aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : guide, programme et horaires

22/07/2021

Water-polo dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020 aura lieu la prochaine 24 août au 8 août au centre aquatique de water-polo Tatsumi et il sera basé sur deux tournois : un de 12 équipes (hommes) et un de 10 équipes (femmes). Les matchs se composeront de quatre quarts, dont chacun durera huit minutes et des remplacements successifs pourront s’effectuer par exigence de discipline : on ne peut pas toucher le fond de la piscine avec les pieds.

En ce sens, la compétition -pour commencer- sera organisée en deux groupes de six équipes chacun (hommes) et deux de cinq (femmes). L’ensemble des Miki Oie -L’équipe d’Espagne de water-polo féminin- est encadrée dans le groupe A avec l’Australie, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et le Canada tandis que le Groupe B Il est composé de la Russie, de la Chine, de la Hongrie, des États-Unis et du Japon.

En ce qui concerne l’équipe espagnole masculine de water-polo, l’équipe de David Martin est encadré dans le Groupe B avec la Serbie, la Croatie, le Monténégro, l’Australie et le Kazakhstan tandis que, d’autre part, le groupe A Il est composé de la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les États-Unis, le Japon et l’Afrique du Sud.

Athlètes à surveiller

Bien que fixant notre regard sur Espagne, il sera également important de ne pas perdre de vue Serbie et Croatie puisque les deux sélections ils ont joué la médaille d’or à Rio 2016 (Finalement, l’équipe serbe l’a pris mais, l’équipe croate a remporté l’or à Londres 2012). Aussi, les sélections de Hongrie et Italie Ils sont également des candidats clairs pour remporter l’or puisque le premier a remporté un total de neuf médailles d’or depuis le début de ce sport aux Jeux olympiques de 1900, tandis que le second compte trois médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze.

Calendrier

Samedi 24 juillet :*heures : fuseau horaire Espagne (7 heures de décalage avec Tokyo, Japon).

07h00 * : Femmes, préliminaires – groupe B (Japon – États-Unis). 08h30 : Femmes, préliminaires – groupe A (Canada – Australie). 11h20 : Femmes, préliminaires – groupe A (Afrique du Sud – Espagne). 12h50 : Femmes, préliminaires – groupe B (Chine – Russie).

Dimanche 25 juillet :

03h00 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Afrique du Sud – Italie). 04h30 : Hommes, préliminaires – groupe A (Hongrie – Grèce). 07h00 : Hommes, préliminaires – Groupe A (États-Unis – Japon). 08h30 : Hommes, préliminaires – groupe B (Australie – Monténégro). 11h20 : Hommes, préliminaires – groupe B (Serbie – Espagne). 12h50 : Hommes, préliminaires – groupe B (Croatie – Kazakhstan).

Lundi 26 juillet :

07h00 : Femmes, préliminaires – groupe B (États-Unis – Chine). 08h30 : Femmes, préliminaires – groupe B (Russie – Hongrie). 11h20 : Femmes, préliminaires – Groupe A (Australie – Pays-Bas). 12h50 : Femmes, préliminaires – groupe A (Espagne – Canada).

Mardi 27 juillet :

03h00 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Afrique du Sud – États-Unis).04:30 heures: Hommes, préliminaires – groupe B (Monténégro – Espagne).07h00 : Hommes, préliminaires – groupe B (Kazakhstan – Serbie) 08h30 : Hommes, préliminaires – groupe A (Italie – Grèce) 11h20 : Hommes, préliminaires – groupe A (Japon – Hongrie) . 12h50 : Hommes, préliminaires – groupe B (Australie – Croatie).

Mercredi 28 juillet :

07h00 : Femmes, préliminaires – groupe B (Hongrie – États-Unis). 08h30 : Femmes, préliminaires – groupe A (Canada – Afrique du Sud). 11h20 : Femmes, préliminaires – groupe B (Chine – Japon). 12h50 : Femmes, préliminaires – groupe A (Pays-Bas – Espagne).

Jeudi 29 juillet :

03h00 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Hongrie – Afrique du Sud).04h30 : Hommes, préliminaires – groupe B (Espagne – Pays-Bas).07h00 : Hommes, préliminaires – groupe A (États-Unis – Italie) 08h30 : Hommes, préliminaires – groupe B (Croatie – Monténégro) 11h20 : Hommes, préliminaires – groupe A (Grèce – Japon ). 12h50 : Hommes, préliminaires – groupe B (Serbie – Australie).

Vendredi 30 juillet :

07h00 : Femmes, tour de qualification – Groupe A (Afrique du Sud – Pays-Bas). 08h30 : Femmes, match nul – groupe B (États-Unis – Russie). 11h20 : Femmes, tour de qualification – Groupe B (Japon – Hongrie). 12h50 : Femmes, éliminatoires – groupe A (Espagne – Australie).

Samedi 31 juillet :

03h00 : Hommes, préliminaires – groupe B (Monténégro – Pays-Bas).04h30 : Hommes, préliminaires – groupe B (Australie – Espagne).07h00 : Hommes, préliminaires – groupe A (États-Unis – Hongrie) 08h30 : Hommes, préliminaires – groupe B (Croatie – Serbie) 11h20 : Hommes, préliminaires – groupe A (Italie – Japon) ). 12h50 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Afrique du Sud – Grèce).

Dimanche 1er août :

07:00 heures: Femmes, match nul – groupe B (Hongrie – Chine). 08h30 : Femmes, tour de qualification – Groupe A (Pays-Bas – Canada). 11h20 : Femmes, tour de qualification – Groupe B (Russie – Japon). 12h50 : Femmes, tour de qualification – Groupe A (Australie – Afrique du Sud).

Dimanche 2 août :

03h00 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Hongrie – Italie) 04h30 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Grèce – États-Unis) 07h00 : Hommes, préliminaires – Groupe B (Serbie – Monténégro) ).08h30 : Hommes, préliminaires – groupe B (Espagne – Croatie).11h20 : Hommes, préliminaires – Groupe A (Japon – Afrique du Sud). 12h50 : Hommes, préliminaires – Groupe B (Australie – Kazakhstan).

mardi 3 août

7h00 : Dames, quarts de finale 08h30 : Dames, quarts de finale 11h20 : Dames, quarts de finale 12h50 : Dames, quarts de finale

Mercredi 4 août

07h00 : Hommes, quarts de finale 08h30 : Hommes, quarts de finale 11h20 : Hommes, quarts de finale 12h50 : Hommes, quarts de finale

Jeudi 5 août

07h00 : Qualifications Femmes 5-8ème 08h30 : Dames, demi-finale 11h20 : Qualification Dames 5-8ème 12h50 : Dames, demi-finale

vendredi 6 août

07h00 : qualification hommes 5-8ème 08h30 : hommes, demi-finale 11h20 : hommes 5ème-8ème qualification 12h50 : hommes, demi-finale

samedi 7 août

02h30 : Qualifications Femmes 7-8ème 04h00 : Qualifications Femmes 5ème-6ème6h40 : Femmes, match pour la médaille de bronze09:30 heures: Femmes, match pour la médaille d’or

dimanche 8 août

02h30 : Qualification Hommes 7-8 04h00 : Qualification Hommes 5-6 06h40 : Hommes, match pour la médaille de bronze09h30 : Homme, match pour la médaille d’or