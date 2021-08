Water-polo et athlétisme, épreuves espagnoles

01.08.2021 à 15:42 CEST

L’Espagne compte déjà sept médailles : un d’or, trois d’argent et trois de bronze, et il semble que petit à petit les nôtres commencent à carburer. Ana Peleteiro et Ray Zapata ont été les derniers à inscrire leurs noms dans l’histoire de notre sport et dans la seconde partie de la Jeux olympiques la marine cherchera à continuer à ajouter.

L’un des sports qui sont appelés à nous donner de la joie est le water-polo. Ce lundi nos garçons ont leur cinquième match de phase de groupes contre la Croatie et ils commencent clairement comme favoris pour continuer à mener le groupe B. Ce qu’ils gagnent est versé à [2] et c’est un quota très intéressant dans ce qui sera la session de lundi.

Si vous croyez au contraire que La Croatie emmènera le chat à l’eau, une victoire aux échecs est payée à [2.2]. Une autre sélection que nous propose Betfair est le dépassement de but. Que plus de 20,5 points soient marqués est payé à [1.83].

L’athlétisme continuera son chemin avec l’épreuve du saut en longueur, dans lequel Eusebio Cáceres jouera la toute finale au stade olympique. En outre, Marta Pérez et Esther Guerrero Ils le joueront dans le 1500m féminin. Les autres Espagnols en lice seront Javier Cienfuegos (lancer du marteau) et Jael Bestue (200 m femmes).

Que Cuenfuegos remporte une médaille est payé à [26]. Qui fait Image de balise Esther Guerrero est de [15] et, en fait, même si ce serait une surprise, l’Espagnole est dans la liste restreinte des femmes qui peuvent provoquer un tremblement de terre sur le podium olympique.