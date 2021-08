Water-polo | Jeux Olympiques : Alberto Munarriz, le ‘sniper’ de l’Espagne : “Les buts ne sont pas entrés, on espère qu’à Paris ils le seront”

Alberto Munarriz, pièce maîtresse du Equipe espagnole de water-polo, réfléchit-il calmement quelques minutes après avoir vu comment l’opportunité d’accrocher le bronze lui échappait. Une médaille dont l’Espagne rêvait depuis cinq ans mais qu’elle aura, selon lui, une chance d’atteindre à Paris s’elle continue sur cette ligne ascendante.

“L’équilibre aujourd’hui est très mauvais. Nous n’avons pas joué un bon match. Nous n’avons pas réussi à être bien. Nous avons manqué de savoir comment rivaliser dans la phase finale. Maintenant, nous devons analyser ce que nous avons fait pour nous améliorer à l’avenir . Aujourd’hui a été une erreur En tant qu’équipe, nous avons bien travaillé, mais l’anxiété nous a pris. Nous avons plus qu’assez envie d’essayer de jouer d’une certaine manière. Nous l’avons cherché, mais ils ont très bien défendu. Nous avons raté un point. Nous ne devons rien reprocher à l’équipe, car il a été démontré que nous avons su jouer le tournoi mais pas ce match “, dit le Navarrais à MARCA.

Pour lui, le problème a été “d’essayer de jouer un type de match qui ne fonctionnait pas pour nous. Contre la Serbie, qui était les meilleurs, nous avons pu gagner et nous les avions dans les cordes. Mais ce sont des centres et tout. C’est définitif. Nous voulions vraiment gagner après tant de travail, mais c’est du sport et ils ont mérité de prendre le bronze », a-t-il déclaré humblement.

Regarder vers l’avenir

A son avis, différent de celui des autres coéquipiers, il ne croit pas que « la défaite contre les Serbes nous influencerait trop. On a fait table rase pour affronter cette nomination contre la Hongrie. C’était la clé. Ce n’était pas une affaire. de manque de concentration. Avec A 5-5 on a eu des occasions, ils ne nous ont pas rentrés et puis ils étaient sur le tableau de bord. C’est ce qu’on a et c’est tout, il est temps de tourner la page. “

Pour l’avenir, les techniciens devront prendre des décisions. “Cela ne dépend pas de moi ce qui est fait désormais, c’est à David. Nous avons l’envie et la qualité de continuer à nous améliorer. Nous avons beaucoup grandi pendant le tournoi et je pense que nous pouvons aller à Paris chercher un médaille. Aujourd’hui, les buts ne sont pas entrés. Avec un à un moment clé contre la Serbie ou ici on pourrait parler de bronze. Dans cette équipe, il faut y croire », a-t-il conclu avec espoir.