Water-polo | Jeux Olympiques : ‘Chava’ Gmez, un Espagnol dans les lignes ennemies

Mis à jour le 02/08/2021 – 16:56

Malgré un carrière réussie en tant qu’athlète et une carrière croissante sur le banc (souligne son passage au CN Sabadell masculin) Salvador ‘Chava’ Gmez a été contraint d’émigrer entreprendre de nouvelles aventures professionnelles, faute d’offres fermes et ambitieuses en Espagne. Cela l’a amené à atterrir en Chine pour faire partie du « staff » technique de l’équipe nationale féminine dirigée par le Monténégrin Petar Porobic, qui l’a reçu à bras ouverts.

Il a eu la recommandation d’un autre ancien joueur de water-polo chinois, Joan Jan, un ami et mentor de Gmez, qui était à ses ordres pendant la période la plus réussie du water-polo espagnol, quand, entre autres titres, il a remporté l’or à l’Atlanta 96. Jeux.

Maintenant à Tokyo Gmez vit ses sixièmes Jeux à la première personne. “Ce qui semble clair, c’est que malgré avoir donné beaucoup plus à notre water-polo, à la fois en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, que ce que j’ai reçu de lui, je devrai continuer à” profiter “de cette expérience ou d’autres loin de chez moi, où l’eau me prend “, dit ‘Chava’, qui être sur le banc rival de l’Espagne ce mardi, face à l’équipe chinoise en quarts de finale.

C’est vrai qu’on est quatrième du groupe, mais je pense que l’équipe montre qu’elle est à un niveau moins correct, et plus sans avoir couru plus de quinze mois.

“Aux Jeux, il y a toujours des surprises dans les matches de phase de groupes, mais au final, ils viennent toujours se battre pour les médailles. Ici, pour l’instant, il y a eu des surprises”, explique Gmez à propos de une équipe chinoise qui affronte les quarts de finale juste après avoir donné la grosse surprise contre la Hongrie, jusqu’alors chef de son groupe.

“Je pense que jusqu’à présent le bilan de l’équipe nationale est positif. C’est vrai que nous avons terminé quatrième du groupe, mais je pense que l’équipe montre qu’elle est à un niveau moins correct, et plus sans avoir a concouru pendant plus de quinze mois “, souligne ‘Chava’, que il calcule que les chances de battre l’Espagne sont d’environ 25% ou 30%. « Il faut s’accrocher à ça, conclut-il.