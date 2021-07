Water-polo | Jeux Olympiques : Dani Lpez Pinedo : « Un but fait plus mal qu’un ballon »

Dani Lpez Pinedo, 41 ans, est le capitaine de la génération la plus excitante de water-polo espagnol depuis l’époque de Jess Rolln et Manel Estiarte. Ce mardi, ils ont remporté un match acharné contre le Monténégro.

Jouer un match contre une équipe des Balkans équivaut à un militaire ?Nous y sommes habitués. Vous savez qu’avec la Hongrie, dans un grand championnat, vous allez les croiser à un moment donné. Et d’être dur. Leur gène compétitif nous aide à grandir ?Oui, bien sûr, il élève notre niveau. Il y a quelques années, en particulier la Serbie, ils étaient au-dessus de nous, mais ces derniers temps, cela a été égalisé. Le water-polo espagnol est-il de retour ? Nous ne sommes pas partis. Depuis qu’en 2009, à la Coupe du monde à Rome, nous avons perdu contre la Serbie aux tirs au but, nous avons été dans la bagarre. Ah. Ce qui se passe, c’est qu’il y a beaucoup d’équipes et que tout finit par se décider dans les détails. Cela nous est également arrivé en faveur. Lors du dernier Championnat d’Europe, nous avons battu la Serbie en quarts de finale aux tirs au but. Et si ça tourne mal, vous passez au cinquième. Maintenant, nous avons deux européennes et une Coupe du monde sans descendre du podium. Que 25 ans se soient écoulés depuis la dernière médaille olympique masculine (l’or à Atlanta) est un incitatif ?Oui, mais pas parce que cela prend trop de temps. Cette génération mérite une médaille olympique, c’est vrai que c’est la plus difficile. . Est-ce que votre fille sait qui est son père ?A la maison, on parle peu de water-polo. Elle vient aux jeux et sait que je joue. Mais il vient plus pour la fête elle-même que parce qu’il aime le water-polo.

Allez, 40 c'est le nouveau 30 ? Non, pas du tout. Mais s'il est vrai que de cinq ans à ici j'y vais saison par saison. J'ai toujours l'air compétitif. Le water-polo est-il un sport pour les barbus ou est-ce une tendance balkanique, étant donné qu'on a la chance de ne pas avoir à se rendre dans un bureau et de devoir se raser. Vous n'avez pas à faire grand chose ici et il est plus facile d'être négligent. Jouer le gardien de but et voir ce qui se distribue, est-il privilégié ? Sans doute. On plaisante beaucoup à ce sujet dans l'équipe. Rester ici à 41 ans, c'est plus facile d'être gardien de but. Il serait à peine arrivé sur la bouée. Je ne l'avais jamais assez apprécié, mais je regarde Ivn Prez, qui jouait avec 38 dans cette position, et je dis : c'était un surhomme. La suite est une affaire de mental, les méthodes ont maintenant changé et nous punissent moins. La première règle du gardien de but est de ne pas avoir peur ?Non, il n'y a pas de peur. Il y a du respect, mais pourquoi ne vous marquent-ils pas un but. Un but fait plus mal qu'un tir. Plus on s'entend à l'entraînement.