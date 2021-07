Water-polo | Jeux Olympiques : David Martn : “Je n’aime pas qu’on parle d’échec ou que la délégation espagnole ne donne pas l’appel”

L’Espagne vise déjà un quart de finale alors qu’elle attend le résultat final de la phase de groupes pour voir si elle terminera première du groupe. Un but qui se rapproche après la victoire contre l’Australie dans un match plus simple que prévu par le sélectionneur David Martn : « On s’attendait à un match plus serré, mais on a été très bien depuis le début. ça s’ouvrait. On a fait un match parfait en défense , mais ce n’est pas la vraie différence entre les deux équipes. L’Australie est une très bonne équipe. “

Quant à la suite, le sélectionneur national fait confiance à une équipe qui affiche sa version la plus solvable. Un visage qu’il faut désormais : « Nous allons voir ce qui se passe dans le groupe. Ce qui est clair, c’est que nous n’allons pas abandonner nos vies dans le jeu car alors trois autres guerres viendront. Des matchs très compliqués arrivent. . Ça s’est bien passé parce qu’on a pu tourner. Tous les joueurs ont eu leurs minutes et ça nous rend plus forts. “

Martn ne veut pas parler de pression pour les sports d’équipe et souligne ce qui a été réalisé jusqu’à présent par tous les athlètes de la délégation espagnole : “Ce sont des Jeux et cela a été une année très compliquée pour tous les athlètes. Nous devons évaluer non seulement les médailles. Les meilleurs du monde viennent ici et je n’aime pas parler d’échec ou que la délégation ne donne pas l’appel. Tout le monde vient ici avec beaucoup d’entraînement et beaucoup de souffrance. Des gens très bien formés venez. Il n’y a pas de pression. Nous ne sommes pas obligés de faire autre chose que de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Et si un rival arrive plus tard et est meilleur que vous, il est félicité et nous partons la tête haute. “

FELIPE PERRONE

Felipe Perrone a une nouvelle fois démontré qu’il est l’un des piliers de cette sélection et a été la référence offensive de l’équipe qui a trouvé plus de confort que prévu contre l’Australie : « Nous nous attendions à un match plus difficile car ils ont tout joué et nous l’avons résolu depuis le début. Nous sommes plus détendus et nos familles sont aussi à la maison.”

Une victoire simple qui donne confiance pour ce qui s’en vient : “Ce que nous avons construit est important, mais un autre tournoi commence en quarts de finale”

“Avec l’expérience je vous dis que l’important c’est de se regarder sans regarder l’adversaire qui nous touche. On ira à 100% et en jouant comme on joue on aura des options. Surtout si on continue comme ça en arrière. La clé est la défense. Dans tous les jeux de sports d’équipe en Espagne. Si cela fonctionne, notre jeu passera à l’attaque. “