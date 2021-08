Water-polo | Jeux Olympiques : Espagne – Chine : heure et où regarder les quarts de finale de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

L’équipe féminine Espagnol de water polo se prépare à affronter le laos quarts de finale du tournoi de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir passé la phase de groupes en tant que premiers du groupe A, ils cherchent maintenant à entrer dans la lutte pour les médailles contre la Chine.

Espagne super la première phase battant Afrique du Sud (29-4), puis à Canada (14-10), perdu avec Pays-Bas (13-14), se terminant par un 15-9 a Australie.

En phase de groupes, Chine a commencé à perdre 17-18 contre lui Comité olympique russe continué avec la défaite avant États Unis 12-7. j’ai battu Japon 16-11, et surpris de hongrois avec un 11-9.

Bien que la Chine maintienne la suprématie féminine dans le water-polo asiatique, dans les Monde n’est plus monté sur le podium depuis argent 2011, à la Coupe du monde depuis bronze 2010, et en Ligue mondiale depuis or 2013. Lors de la Coupe du monde 2017, l’Espagne a battu la Chine 13-5. L’équipe que Miki dirige OIE gan la Coupe du monde 2013 et c’était finaliste dans ceux de 2017 et 19, en plus de remporter le européen 2020.

Horaires et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne les quarts de finale Chine – Espagne de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le parti des femmes de water polo Entrez Espagne Oui Chine, des quarts de finale de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le mardi 3 août à 8.30, heure de la péninsule espagnole (15h30 heure du Japon).

Il peut être suivi en direct à la télévision et diffusé gratuitement sur RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, et Eurosport 2 et cinq autres qualifié pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com