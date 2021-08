Water-polo | Jeux Olympiques : Espagne – Hongrie : programme et où regarder les demi-finales de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

La sélection féminin Espagnol de water-polo, les « Water Warriors », se préparent à affronter hongrois en demi-finale du tournoi Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les joueurs que Miki dirige OIE Ils affrontent une sélection qui cherche la première médaille olympique mais qui est championne d’Europe et du monde.

Espagne super en phase de groupes a Afrique du Sud par 29-4, à Canada 14-10, perdu 14-13 contre Pays-Bas et super 15-9 un Australie. En quarts de finale super 11-7 a Chine.

hongrois a commencé à s’attacher avec lui Comité olympique russe 10-10, battre 10-9 pour États Unis, 17-13 a Japon et est tombé 11-9 avant Chine. En quarts de finale, il a battu Pays-Bas 14-11.

Héritière de la grande tradition hongroise du water-polo, l’équipe féminine hongroise n’a encore remporté aucune médaille olympique, mais elle a été champion du monde en 1994 et 2005 et champion d’europe en 1991, 2001 et 2016.

Espagne s a déjà atteint le podium olympique, en Londres 2012. A été champion du monde en 2013 et vice-champion en 2017 et 2019, et champion d’europe en 2020 et 2014, vice-champion en 2008 et bronze en 2018.

L’autre demi-finale est jouée par Comité olympique russe Oui États Unis.

Horaires et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne les demi-finales Hungra – Espagne de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le parti des femmes de water polo Entrez Espagne Oui hongrois, de demi finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer aujourd’hui Jeudi 5 août à 12.50, heure de la péninsule espagnole (19h50 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Egalement sur son site internet et l’application RTVE Play.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.