Water-polo | Jeux Olympiques : Espagne – Pays-Bas : programme et où regarder le match de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo à la télévision et en ligne aujourd’hui

La sélection féminin de water polo s’apprête à disputer son troisième match du tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir ajouté des victoires dans les deux premiers matchs, le nouveau rival sera l’ensemble de la Pays-Bas.

L’équipe dirigée par Miki OIE a commencé le tournoi avec une autorité surmontant Afrique du Sud (29-4) et Canada (14-10). La qualification pour les quarts de finale étant déjà acquise, il affronte désormais un adversaire très coriace. champion de L’Europe  2018, quatrième en 2020 et avant, championne olympique En 2008.

Les Pays-Bas n’ont joué qu’un seul match jusqu’à présent, s’inclinant contre Australie (15-12)

Heure et chaînes à regarder à la télévision et en ligne Pays-Bas – Espagne des Jeux Olympiques de Tokyo

Le match de water polo femme entre Espagne Oui Pays Bas de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer dans Aujourd’hui mercredi 28 juillet à 12.50 Heure péninsulaire espagnole (19.50 heure du Japon). Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne sportive internationale retransmet les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition, et leur service internet Joueur Eurosport.

Également vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans le jeu à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com