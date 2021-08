Water-polo | Jeux Olympiques : Espagne – Serbie : programme et où regarder les demi-finales de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

L’équipe espagnole de water-polo masculine est sur le point de faire face Serbie à la recherche du final de la compétition olympique de Tokyo 2020. Les deux équipes sont parmi les leaders de la scène internationale, comme il est naturel de se retrouver déjà dans ces tours compétitifs, de telle sorte que le match est présenté comme très équilibré.

Espagne super la phase de groupes avec des victoires complètes : 13-12 précisément à Serbie lors du premier match des Jeux. Puis 8-6 a Monténégro, 16-4 un Kazakhstan, 16-5 un Australie et 8-4 un Croatie. En quarts de finale, l’équipe dirigée par David Martn super 12-8 a États Unis.

Serbie a commencé, comme on dit, à perdre contre Espagne. Puis super 19-5 a Kazakhstan, battre 14-8 à Australie, j’ai perdu 14-12 avec Croatie et super 13-6 a Monténégro en phase de groupes. En quart de finale j’ai battu Italie 10-6.

Les palmaires les plus récents de Serbie comprendre les titres Européennes de 2014, 16 et 18, la Ligue mondiale 2012, le titre mondial 2015 et le Titre olympique de Ro 2016.Espagne arrive comme Vice-champion d’Europe en 2018 et 2020 Oui Vice-champion du monde 2019. Les derniers antécédents directs sont favorables à l’Espagne, mais à ces niveaux cela ne veut pas dire grand-chose.

L’autre demi-finale se jouera Grèce Oui hongrois

Horaires et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne la Serbie – Espagne des demi-finales de water-polo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La fête des hommes de water polo Entrez Espagne Oui Serbie, de demi finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer aujourd’hui vendredi 6 août à 12.50, heure de la péninsule espagnole (19h50 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert via la RTVE, qui assure le direct Tokyo 2020 dans Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com