Water-polo | Jeux Olympiques : États-Unis 8-12 Espagne : résumé, résultat et statistiques

Gagner cinq matchs sur cinq dans un groupe rempli de noix de coco des Balkans Quoi Croatie, Serbie ou Monténégro donne le droit de rêver de n’importe quoi. L’Espagne a obtenu un traversée des quarts de finale un peu plus “détendue” (sur papier)que la moyenne avant un États Unis, qui n’est pas une puissance de water-polo mais qui nous a fait souffrir jusqu’à la dernière ligne droite du dernier quart-temps. Après la victoire d’hier des filles contre la Chine, nous avons signé le complet en demies. Nous n’avons jamais vu nos deux équipes se battre pour les médailles. Idolazes !

ÉTATS-UNIS 8-12 ESPAGNE, EN DIRECT

À PLEIN TEMPS. ÉTATS-UNIS 8-12 ESPAGNE

Une semifinaaaaaaleeeees !!! L’Espagne a souffert et c’est tant mieux. S.H. Un match aussi serré que c’est un luxe de ne pas baisser l’intensité affichée en phase de groupes face à la troupe des Balkans (Serbie, Croatie et Monténégro). Les demi-finales vont être interrompues et être si branché est une merveilleuse nouvelle. Nous avons peut-être le meilleur gardien du tournoi. Le truc de Dani Lpez Pinedo est incroyable. Avec 60% d’arrêts je mène l’Espagne contre la rébellion américaine.

GOOOOOL DE FRAN FERNNDEZ !! USA 8-12 ESPAGNE

Voler le ballon et un but de loin, profitant du fait que son gardien avait rejoint l’attaque. Au final nous gagnerons avec un glissement de terrain… avec tout ce que nous avons subi !

GOOOOOL D’ALBERTO MUNARRIZ !! ÉTATS-UNIS 8-11 ESPAGNE

Deuxième pénalité maximale dont notre canonnière profite. Nous sommes en demi-finale !

BUT DES ÉTATS-UNIS… DÉJÀ HORS DU TEMPS (8-10)

Les Américains qui souffraient du pouvoir sous les bâtons de ‘SperDani’ compensent la défaite.

UN ÉNORME 60% DES ARRÊTS DE DANI LPEZ PINEDO

C’est un loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Un vrai héros de la fête. Dani Lpez désespère de l’attaque américaine qui n’a vu la porte qu’une seule fois en quinze minutes de la seconde mi-temps.

VOL DE BALLE QUI VAUT UN SEMIS (7-10)

L’Espagne récupère le ballon, lvaro Granados le vole et nous affrontons les deux dernières minutes avec trois points d’avance. Maintenant, les choses s’arrangent !

BUT DE ROGER TAHULL !! ÉTATS-UNIS 7-10 ESPAGNE

Notre bouée termine un jeu magistral. Les choses s’arrangent enfin pour Tahull après avoir heurté la barre transversale à deux reprises. Il est apparu au moment clé. Comme on t’aime, Roger !

LES ÉTATS-UNIS SONT À COURT DE SA BOUÉE STAR (7-9)

Troisième exclusion d’un des hommes clés de l’attaque américaine.

GOOOOL DE BLAI MALLARACH !! ÉTATS-UNIS 7-9 ESPAGNE

L’Espagne gaspille une supériorité mais marque avec des forces égales avec un but de Blai auquel personne ne s’attendait. Fissure!

LES ETATS-UNIS NE BAISENT PAS LES BRAS (7-8)

Les Américains marquent à nouveau en supériorité après un quart et demi complètement sec. Ils en mettent un et ils vont nous faire souffrir pour être en demi-finale.

GOOOOOL D’ALBERTO MUNARRIZ ! USA 6-8 ESPAGNE

Transformer le penalty de l’Espagne après une longue pause pour prendre la décision de signaler ce penalty. Deux d’avance avec six minutes à jouer.

UNE ACTION ÉTATS-UNIS RÉVISE LE ‘VAR’ ENCORE (6-7)

La fête s’est à nouveau arrêtée. Près de cinq minutes après la pause. Il peut y avoir expulsion et sanction en faveur de l’Espagne. Il semblerait qu’un de vos joueurs exclu sur le dernier jeu soit sorti prématurément de la surface de réparation.

L’ESPAGNE EST UNE DOUBLE SUPÉRIEURE ! (6-7)

Avec deux joueurs en moins, les Américains ont tenu bon comme des sangliers. Nous avons trois supériorités d’affilée en blanc et elles cinq. Une fête d’intensité looooong !

TROIS ATTAQUES DIRECTES AUX LIMBO AUX ETATS-UNIS (6-7)

Ils attaquent depuis une minute entière mais ils n’ont pas précisé. Nous ne pouvons pas leur permettre d’être aussi proactifs. Ils ont gâché une autre supériorité…

GAGNER LE DERNIER SPRINT DES USA (6-7)

L’Espagne commence à défendre. Son « sprinter » n’a perdu que quatre sprints sur l’ensemble du match. Quelle bête !

Tout se décidera en l’absence de 8 minutes. L’avantage d’un but est très peu de marge et le toucher souffre dans le dernier quart-temps. Nous n’avons marqué que trois points en sept supériorités… même si son bilan est encore pire : 4 sur 10.

SCANDALOUS ET DANI LPEZ (6-7)

Il a été le héros de ce troisième quart-temps, asséchant complètement les Américains et soutenant l’Espagne en quelques minutes très épaisses en attaque.

BONNE D.NSE DE L’ESPAGNE (6-7)

Dani Lpez porte à zéro dans ce troisième quart-temps. Cependant, en attaque nous sommes trop bloqués…

POUR LE BUT YANQUI LE TIR DE LVARO (6-7)

L’Espagne n’en finit pas de profiter des supériorités. Nous n’avons marqué que trois sur sept. Ils jouent également avec le gardien et lvaro Granados a perdu son étincelle lors de ses trois dernières tentatives. ŒIL!

TEMPS D’ESPAGNOL (6-7)

David Martn appelle ses hommes au bord du trottoir pour faire des ajustements. Tu dois marcher sur le gaz dans cette supériorité

L’ESPAA DEMANDE L’EXPULSION ET LA PÉNALITÉ

Les arbitres passent plus de deux minutes à revoir une action controversée qui ne se termine par rien. L’infraction semble avoir été arrêtée au fil du temps après une attaque espagnole, mais ce n’est pas du tout clair…

MAIS QU’AVEZ-VOUS PRIS LE PETIT DÉJEUNER, DANI ! (6-7)

Un autre arrêt. Un autre arrêt formidable de Lpez Pinedo. Nous avons besoin de vos interventions. C’est ainsi que les partiels clés sont obtenus pour se calmer. Allons-y!

GOOOOL DE BENAT SANAHUJA ! États-Unis 6-7 SPAA

L’Espagne revient devant. Il faut savoir gérer cet avantage. Ne composez pas bientôt …

DAAAANIII LOOOOPEEEEZ PINEEEEEDOOO (6-6)

Quel gardien l’Espagne a ! Ce type est un mur. Cette note est un pêne dormant. Comme nous t’aimons, Dani !

TOUT ÉGAL AU REPOS (6-6)

L’Espagne a souffert plus que prévu face aux Etats-Unis dans ces 16 premières minutes. Après avoir eu un revenu de deux buts en faveur (1-3) les Américains nous reviennent et mènent au tableau (6-5). Vous ne pouvez pas échapper à ce match après la phase de groupes immaculée que ces gars ont marqué !

LE BÂTON NOUS SAUVE. QUELLE TENSION ! (6-6)

Ils tirent de loin et désespérément et le poste nous donne un coup de main. Il a été tourné pour aller se reposer

GOOOLAZOOO DE LVARO GRANADOS ! ÉTATS-UNIS 6-6 ESPAGNE

La-ti-ga-zo loin de l’extérieur espagnol. Il en a deux et est sur une lancée

OY, OY, OY … ÉTATS-UNIS COMMENCE (6-5)

Les Américains sont plus à l’aise que prévu. Ils n’ont rien à perdre et jouent avec une grande joie. Vous devez couper leurs attaques en supériorité !

TEMPS MORT POUR LES ÉTATS-UNIS (5-5)

Curieuse décision du sélectionneur américain qui a arrêté le match alors que l’Espagne souffrait. Ça nous va presque mieux qu’eux…

OOOOOOTHER POSTE D’ESPAGNE (5-5)

La vaseline de Roger Tahull n’est pas entrée. Quelle malchance notre homme le plus avancé a avec les pôles…

RETOUR AUX ETATS-UNIS (5-5)

À quel point les Américains sont durs. Nous sommes entrés dans le match après un quart et demi.

GOOOOL DE MIGUEL DE TORO ! USA 4-5 ESPAGNE

À quel point l’Espagne déplace le ballon et quelle tige est Miguel de Toro. Il a utilisé ses deux mètres pour profiter d’une passe décisive de Felipe Perrone. 0-2 partiel pour l’Espagne

PREMIÈRE INTERVENTION DE DANI LPEZ (4-4)

Notre mur apparaît sous des bâtons quand nous en avons le plus besoin. Fissure!

GOOOOL DE LVARO GRANADOS ! USA 4-4 ESPAGNE

Álvaro, l’un des grands buteurs espagnols, est apparu. Il marque son seizième but en six matchs.

LES ÉTATS-UNIS DEVIENT DEVANT (4-3)

Le triplé de Daube pour donner l’avantage aux Yankees. Ils commencent à y croire et ils ne sont pas paralysés. Attention!

QUEL ÉCHEC DE ROGER TAHULL ! (3-3)

La barre transversale repousse le lancement à bout portant de notre bouée qui ne se croirait pas. Ocasin aux limbes avec supériorité. On ne peut pas les rater…

DEUXIÈME SPRINT POUR LES ÉTATS-UNIS

Ils ont la possession pour prendre l’avantage au tableau d’affichage mais le temps presse. Bonne défense !

HANNES DAUBE DOUBLE (3-3)

ŒIL! Les Américains parviennent à égaliser le match avec une course rapide de 2-0. Dani Lpez n’est pas encore apparu sous les bâtons et on sort du premier quart avec un nul

RÉDUIRE LES DIFFÉRENCES ÉTATS-UNIS (2-3)

Les Américains ne donnent pas le bras pour se tordre et réagissent rapidement au premier avantage de nos deux buts. Ils sont sortis très querelleurs.

À L’ESCOUADE BERNAT ! ÉTATS-UNIS 1-3 ESPAGNE

Mais quel but fou est-ce là ! Bernat Sanahuja sort son bras pour une promenade et pousse le ballon dans l’équipe même. Il n’y avait plus de trou dans ce coin. Quel barbare !

GOOOOL DE FRAN FERNNDEZ ! USA 1-2 ESPAGNE

L’Espagne reprend le commandement au tableau d’affichage. Ils jouent un jeu terriblement sérieux à ceux de David Martin dans ce premier quart-temps. Ils font tout bien.

BERNAT SANAHUJA EST UNE POULPE À LA BOUÉE (1-1)

Comme il défend bien son homme-bouée. Beaucoup de travail défensif espagnol dans ces premières minutes.

LE TIRAGE YANQUES. USA 1-1 ESPAGNE

Ils profitent aussi d’une supériorité, la seconde dans leur cas, pour égaliser le duel. Ils ont très bien déplacé le ballon à la recherche de la meilleure option.

GOOOOL DE FELIPE PERRONE ! USA 0-1 ESPAGNE

Le premier arrive pour l’Espagne dans notre première supériorité. Il n’y a personne qui intimide notre capitaine. Mitazo Felipao !

LE COMMANDEMENT DES DÉFENSES. États-Unis 0-0 ESPAGNE

Seulement trois lancers en six possessions, deux d’Espagne et un des États-Unis. Premières minutes sans buts. Nous allons devoir déplacer davantage le ballon.

ESPAA REMPORTE LE PREMIER SPRINT

Première possession pour notre équipe après une belle action de Martin Famera après un dur combat avec le rival. Rocky commence le jeu dès la première seconde.

LE SON DES HYMNES. VISAGES DE LA CONCENTRATION

Main droite au cœur et main gauche à l’homme du partenaire pour les américains, toujours amis des ‘performances’. Notre peuple écoute l’hymne les mains jointes derrière le dos. Le “spectacle”, dans la piscine.

TOUS PRÉPARÉS AU CENTRE DE WATERPOLO TATSUMI

Les équipes vont à la piscine. Les États-Unis avec leur look classique peignoir et tongs, sans oublier les masques, tandis que l’Espagne enfile le sweat. Les nôtres porteront des chapeaux bleus tandis que les « Yankees » seront blancs.

FAVORIS CLAIRS POUR LES MÉDAILLES

Les hommes de David Martin ils sont finalistes mondiaux et européens actuels dans un sport où l’égalité tend à être maximale parmi les favoris. En Ro 2016, ils n’ont pas pu passer les quarts mais à Tokyo 2021 ils sont jetés pour les médailles. Pour tous!

Sooooooooooooooooooooo daaaaas ! Nous nous réveillons en acclamant les cracks espagnols de water-polo en route pour les demi-finales. Du café, du pain grillé et une raclée contre les États-Unis seront la meilleure façon de commencer mercredi en Espagne et de donner une continuité à une journée réussie pour la délégation espagnole à Tokyo 2021.