Water-polo | Jeux Olympiques : Felipe Perrone : “C’est vrai qu’on se tue pour gagner, mais il faut s’amuser”

Felipe Perrone analysé le jeu de Espagne et le tournoi de l’équipe nationale en Japon.

Match plus calme : “Oui, nos proches l’apprécient, les pauvres souffraient trop. Mais nous ne nous sommes pas complètement détendus non plus, le championnat continue.”

Sans donner d’options au Kazakhstan : “Avant toute défense, notre clé est la défense en raison de la façon dont nous jouons. Quel que soit le jeu, nous devons être à cent pour cent.”

Pression pour la médaille : « J’ai même honte de le dire car on dit la même chose dans tous les sports, mais c’est vrai. Match par match. On a le rêve de la médaille, mais on y va pas à pas. mes quatrièmes Jeux. Olmpicos et moi savons que c’est long, long, long. Nous devons y aller petit à petit, il y aura des jeux et des moments difficiles dans lesquels nous devrons nous concentrer sur cela. “

Match clé contre l’Australie: “Peut-être qu’il nous reste un point pour nous assurer à cent pour cent et nous allons y aller. C’est un match contre l’Australie qui se joue très bien et sera très difficile, mais nous le voulons et nous sommes venus ici pour jouer des jeux comme celui-ci. pour ce jeu. “

Vétéran: “En tant qu’enfant, j’ai l’impression que, peut-être à la première ou à la deuxième occasion, on pense à beaucoup de choses, mais ensuite vous vous rendez compte que vraiment, c’est vrai que vous vous tuez pour gagner, mais vous devez profiter et savoir qu’il y a des choses que vous ne contrôle pas et je le prends plus sereinement, en allant pas à pas sans faire de films. »

Illusion après le passage du temps : “Je pense qu’il y a plusieurs fois des exemples où il devient professionnel quand il est plus âgé et dit que je ne veux plus sauter dans la piscine, il en a marre du sport. Dans mon cas, honnêtement , j’apprécie chaque entraînement. Jouer c’est profiter encore plus et dans mon cas, la clé est là. Je ne m’entraîne pas pour m’améliorer, je le fais parce que j’aime tout ce processus, être avec ce groupe, ce qui est merveilleux. Je suis comme un enfant.”

Affaire Simeone Biles : « Le problème n’est pas seulement la pression de la compétition, c’est aussi la pression de l’entraînement et de l’auto-exigence. C’est un côté de l’athlète que maintenant tout le monde a vu et que dans d’autres professions ils n’ont pas aussi accentué en tant qu’athlète, ça s’expose à chaque jeu. Ce n’est vraiment pas facile, mais il y a aussi la gestion émotionnelle de chacun et savoir porter tout ça et comprendre qu’on ne doit rien à personne. résultat. On dépend de tellement de choses qu’il ne contrôle pas qu’il n’y a aucune raison de manger autant la noix de coco avec ça. Mais bon, chacun a son histoire personnelle et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit”.