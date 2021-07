Water-polo | Jeux Olympiques : Goleada, répartition des minutes déjà par quarts

Dès la première attaque Espagne a clairement indiqué qu’il n’avait pas pour mission de donner un choix minimal à Kazakhstan. Munariz sont sur le tableau de bord dans l’action offensive initiale et par la suite, l’ensemble des David Martin montrait sa supériorité dans le bassin de Tokyo.

Après deux matchs intenses contre Serbie et Monténégro, le crash invitait à répartir les opportunités pour tous et à réfléchir à l’intensité d’un championnat dans lequel il est bon de doser les forces et d’économiser le plus possible pour les croix. Ainsi, certains des changements pourraient débuter Unai Aguirre, qui a prouvé que Espagne a un portier en cas de besoin.

L’objectif de Bergara il a maximisé son efficacité sous les bâtons avec deux quarts parfaits et plusieurs performances très dignes qui ont complété le travail défensif intense de l’équipe espagnole. Une fois de plus, il a été montré que Espagne appuyez-vous sur votre défense pour vous battre pour les médailles.

Et tandis que les Kazakhs se heurtaient au mur défensif de Espagne, chez l’autre gardien, les buts tombaient de toutes les manières possibles. Appuyé sur des bouées ou à distance. Kazakhstan ils ont payé cher leurs infériorités et l’efficacité espagnole était maximale.

D’abord, j’ai mis la réunion sur la bonne voie Granados ortega, qui a terminé l’affrontement avec cinq buts, et avec le passage des minutes et le gonflement du tableau d’affichage, les buts ont pu être répartis avec trois pour Sanahuja, deux Fernandez Miranda et deux autres de Mallarach.

De cette façon, Espagne est toujours en tête du groupe b dans un championnat qui pourrait vivre son match clé lors du prochain rendez-vous contre Australie. Devant eux, il pourrait pratiquement laisser la passe aux quarts de finale condamnés et, à partir de là, se battre pour entrer dans les positions qui ont toujours appartenu au water-polo espagnol.