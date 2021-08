Water-polo | Jeux Olympiques : Jordi Pay : « Les dernières années sont les meilleures du water-polo espagnol »

Jordi Payer (Manresa, 1963) fait partie de ces acteurs privilégiés qui peuvent se vanter d’avoir a remporté une médaille d’or avec l’Espagne aux Jeux olympiques. Et pas n’importe quelle médaille, lui et ses compagnons ont été les derniers à gagner un métal pour l’équipe espagnole de water-polo. De ça déjà 25 ans ont passé, c’était à Atlanta en 1996. On se souvient tous de ces moments de joie mais aussi de ses larmes pour avoir perdu la finale contre l’Italie lors des précédents Jeux Olympiques. Heureusement, ils ont pu se racheter et accrocher l’or qu’ils poursuivaient depuis tant d’années.

Jordi était international avec l’Espagne depuis 1983, cette année-là, il a également remporté la première médaille (8 bronze) de ce sport dans le Européen de Rome. J’ai joué un total de 221 matchs avec le chapeau espagnol et a été Technicien et manager du CN Catalunya avec qui il a remporté une Copa del Rey et une Ligue. Et avec toute cette histoire, il passe en revue ce que le Jeux olympiques de water-polo espagnol et nous raconte le succès de sa seule génération.

Question. Comment l’Espagne a-t-elle participé au water-polo à ces Jeux Olympiques ?

Réponse. L’Espagne a bien fait dans ces matchs dans l’ensemble, quoi qu’il arrive chez les hommes, être au premier niveau du water-polo mondial est toujours bon. Autre chose c’est qu’alors tu ne signe pas, tu ne mets pas la cerise sur le gâteau mais le résultat n’est pas fantastique.

Q. Qu’est-ce que cela signifierait de remporter le bronze masculin contre la Hongrie ?

R. Ce sera très important, c’est une façon de donner de l’essence à une équipe qui mérite d’être là, et même si c’est un peu du gâteau et que les gens réfléchissent peu, comme tu dis ils ont fait 25 ans sans gagner de médaille . C’est un match très difficile à jouer et dans lequel la tête et la mentalité sont très importantes après avoir passé ces nuits après la défaite et avoir disputé le bronze que l’on dit être la finale des perdants car c’est très compliqué. Je suis convaincu que l’Espagne sera là car elle l’a prouvé en demi-finale avec la Serbie. Cette équipe mérite un métal et une étiquette gagnante.

Jordi Pay avec Manel Estiarte.

Q. Comment avez-vous vécu la défaite féminine contre les États-Unis ?

R. Maintenant nous sommes dans les minutes après la défaite du water-polo féminin, ce qui a été anormal, c’est vrai qu’on a pensé à l’or mais c’est une réussite en plus de la trajectoire qu’elles ont portée ces années, personne ne peut le nier . Je suis convaincu de rencontrer Miki Oca, qui aujourd’hui doit être très déçu du résultat. La femelle a eu deux rivaux très importants, l’un à la tête et l’autre aux États-Unis. Il peut vous arriver que sur dix matchs, dans deux ou trois, les États-Unis peuvent vous dépasser et les sept ou huit autres, l’Espagne doit même être là. En fin de compte, ce match est sorti dans lequel il n’y a pas d’option, de 1-0, on a vu que l’Espagne avait une faiblesse mentale. La chose américaine est également à admirer, ils ont mentalement réussi à annuler l’Espagne, qui a une bien meilleure équipe que ce qu’elle a montré.

Q. Avez-vous parlé à Miki ces jours-ci ?

R. J’ai parlé avec lui quelques jours avant les Jeux olympiques et pas aujourd’hui, je suppose que je parlerai avec Miki demain, car parmi les athlètes, nous savons qu’il faut laisser un peu d’espace. Mais Miki était très excité avec beaucoup d’enthousiasme et convaincu que s’ils faisaient les choses comme ils l’avaient fait jusqu’à présent, ils seraient dans la lutte pour les médailles comme ils l’ont été. Parce que l’Espagne ne pouvait pas se permettre avec l’équipe qui doit terminer sixième ou septième, et elle ne l’a pas fait. Mais on sait que lors d’un mauvais jour à un carrefour, vous pouvez aller dans la rue et c’est le grand “kit” de certains sports olympiques que lors d’un mauvais jour, vous allez dans la rue.

Jordi Pay, reparti avec la médaille d’or d’Atlanta en 1996.

Q. Est-ce qu’on s’attendait à ce que, lorsque vous jouiez avec Miki Oca, il puisse devenir entraîneur et réussir si bien ?

R. Oui, regardez-moi avec Miki j’ai toujours eu une relation intime quand il s’agit de sport, c’était un de ces joueurs qui avait la tête, la mentalité et la personnalité d’un entraîneur. Il avait une vision collective du jeu, une façon de voir les choses avec un certain recul, un caractère très tempéré et c’est ce qui lui a permis, je pense, de passer tant d’années à gérer des groupes. N’importe qui peut regarder des vidéos, s’informer sur le water-polo ou voir des tactiques mais le plus difficile est de gérer un groupe quand les choses tournent un peu mal ou de changer un joueur qui n’a peut-être pas raison. Il y a des choses qui caractérisent un bon entraîneur et Miki avait ces vertus.

Jordi Pay lors d’une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques avec Estiarte et Pedro Garca Aguado.

Q. Qu’est-il arrivé à l’Espagne lors du match contre la Serbie en demi-finale messieurs ?

R. Les choses doivent être mises en perspective, l’Espagne a perdu contre une grande équipe, nous pensions tous que nous pouvions gagner l’or. La Serbie a une tradition qu’on ne voit pas, mais quand un joueur porte un chapeau serbe, il y a plus de choses, comme dans le football quand un joueur porte le maillot brésilien, il a un poids. Et bien que l’Espagne soit très forte et ait fait des choses très importantes, nous n’avons pas cette tradition qui n’est ni un jour ni quelques années que les pays des Balkans ont. Cela pèse et quand vous devez marquer un but qui en aurait mis un en faveur avec peu de temps restant car ils le jettent au poteau et eux, qui semblent très faciles, avec très peu de secondes restantes avec la pression, marquent. Si cela arrive au Japon, alors peut-être qu’ils ne le feront pas. Et aussi avec la qualité qu’a la Serbie d’être les derniers champions.

Q. Que manquait-il pour gagner ?

R. L’Espagne a dû surmonter cette dernière minute fatidique et il faut aussi savoir jouer avec ça et l’entraîneur devra tirer des conclusions, il faut savoir jouer des moments très compliqués et ce n’est pas facile. L’or que nous gagnons et l’argent de Barcelone ont autant de mérite que ce que fait cette équipe actuelle et c’est autant voire mieux que la nôtre, ils ont des joueurs impressionnants mais bien sûr la même chose qui est arrivée aux filles ne s’est pas produite à eux aujourd’hui. C’est important, ce groupe se battra à nouveau dans trois ans pour l’or.

Q. Vous voyez donc mieux cette sélection que celle de votre époque ?

R. Bon, ils sont peu différents, 25, 30 ans se sont écoulés depuis notre époque et je vous dirai même depuis 88, que nous étions très proches avec des joueurs avec beaucoup d’expérience. Mais ce water-polo était très différent, notre équipe était moins physique mais je dirais sans vouloir sous-estimer plus technique, plus qualifiée. Parce que le water-polo est devenu un jeu plus physique. Le groupe est maintenant une grande équipe.

Q. Pensez-vous que le water-polo espagnol est dans le meilleur moment de sa forme avec la possibilité d’une double médaille ?

Pour moi, ces dernières années, nous vivons les meilleures années de water-polo, et celles qui restent, je pense qu’il y a beaucoup d’avenir à cause de la façon dont cela fonctionne et la grande différence est qu’il y a quelques années il n’y avait pas water-polo féminin. Un premier pas a été fait à Barcelone 92 et de l’argent a commencé à être dépensé et là je sais que les marques parient avec un plan très agressif et très ambitieux avec l’ADO, les fruits ne se récoltent pas du jour au lendemain et si vous travail, vous obtenez ce qui a été réalisé. Et cela ne s’était jamais produit et les chiffres sont là et cela ne se produit dans aucun pays que nous soyons aussi chez les garçons et les filles. Et oui, je suis d’accord que ces dernières années sont les meilleures dans l’ensemble du water-polo espagnol.

Jordi Pay avec la mythique médaille d’or d’Atlanta 1996.

Q. 25 ans depuis votre dernière médaille à Atlanta 96 et elle n’a pas encore été revalidée. Qu’en penses-tu?

R. C’est très difficile d’obtenir une médaille et je ne vous dis plus d’obtenir l’or. Personne ne sait à quel point il est difficile de gagner quelque chose et de le gagner à nouveau. L’Espagne cette année aurait pu être tranquillement en or, au lieu de cela, nous avons laissé une finale pendant quelques mauvaises secondes, c’est comme ça. Vous dites que cela fait 25 ans mais nous sommes toujours là. Nous avons sorti une nouvelle génération de joueurs de water-polo. Ils ne savent pas ce que cela nous a coûté, car depuis 83, une médaille a été faite et il a fallu près de dix ans pour obtenir l’argent olympique et 13 ans pour l’or. Les gens regardent le water-polo tous les quatre ans et pensent que vous allez gagner, mais quatre ans, c’est long. Nous avons eu la vertu et nous avons su nous composer et savoir que nous étions une bonne équipe.

Q. Pensez-vous que cette équipe atteindra les Jeux de 2024 et que sa défaite servira de celle vécue à Barcelone 92 ?

R. Je pense que cette équipe va connaître des révolutions mais la base est là et des joueurs très intéressants arrivent derrière. Nous avons aussi de la chance que les prochains Jeux soient dans trois ans et je pense qu’ils se passeront très bien. Ils doivent tirer des conclusions de la défaite. L’argent de Barcelone nous a aidés à travailler pendant les quatre prochaines années avec une mentalité qui pouvait se battre à nouveau. Puis à partir de là dans le tunnel des vestiaires avant la finale d’Atlanta, personne n’a pensé à mentionner la précédente finale de Barcelone dans laquelle mes coéquipiers étaient, nous avons tous eu une expérience et un terrain à l’intérieur pour dire que cela doit sortir aujourd’hui. Et je n’ai aucun doute que l’Espagne sera de retour dans les championnats du monde et d’Europe en se battant pour l’or.

Q. Et quelles ont été les clés des succès de votre génération ?

R. Je vous dirais que c’était une équipe qui avait tout, en water-polo qui se jouait de manière plus agile et moins physique qu’aujourd’hui. Nous avions tout, des leaders, nous avions un objectif, une bouée qui non sans être les meilleurs du monde pouvait être dans un match, des joueurs de deuxième ligne qui pouvaient résoudre le jeu, ce qui est très important et l’Espagne a aussi ça maintenant, un équipe, il ne peut pas s’agir de quatre ou cinq étoiles. Nous avions tout et nous sommes arrivés dans un moment très doux, comme celui que l’Espagne est arrivé maintenant, nous étions très bien physiquement et avec une tendance à améliorer les choses chaque jour et cela vous donne beaucoup de confiance. Mais nous avions aussi quelques noms, un Manel qu’il y a peu à dire, nous avions un gardien comme Jess Rollan, qui même si un meilleur gardien sort, je ne verrai jamais quelqu’un comme Jess dans l’eau.

Jordi Pay à son époque de joueur de water-polo.

Q. Il a pris sa retraite après l’or et a commencé sa carrière d’entraîneur. Vous ne vous êtes jamais vu comme un entraîneur espagnol ?

R. Oui et j’ai commencé ma carrière d’entraîneur, j’ai passé 12 ans dans un club en tant qu’entraîneur. Eh bien, il y a eu un moment où il y avait une option très claire et la vérité est que j’aurais été très excité. Comme je l’ai appris lorsque Rafa Aguilar est entré comme entraîneur, le pari était entre lui et moi mais finalement la fédération à l’époque et les gens qui ont décidé ont opté pour Rafa, qui était un entraîneur magnifique. J’ai rejoint le CN Catalunya et je suis passé d’un jour à l’autre de jouer avec mes coéquipiers à les entraîner et nous avons remporté des titres importants avec le club, la Copa del Rey, la ligue et il y avait cette étape que j’ai ratée de l’entraînement en Espagne et ce serait m’ont fait beaucoup d’illusion.

Q. Comment vivez-vous les Jeux Olympiques de l’intérieur ?

R. Je l’ai toujours dit, pour des athlètes comme nous, atteindre une Olympiade, c’est atteindre la plus haute épreuve sportive et je ne vous dis plus de la gagner. Être dans un Jeux apporte tout le sens à ce que vous faites, c’est le meilleur. La vie du village olympique, l’inauguration, le championnat lui-même, être à côté d’athlètes que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir être comme Ben Johnson, Carl Lewis, Michael Jordan et c’est incroyable et clair pour les Espagnols comme Corretja, le joueurs de handball. Et là on est tous pareils, on mange aux mêmes endroits qu’on dort au même endroit. Pour moi, ces souvenirs ont donné tout le sens de m’être consacré à ce sport.

Q. Et qu’avez-vous pensé quand vous avez vu qu’il n’y a pas eu cette coexistence ou ces fans dans ces Jeux ?

R. Cela m’a rendu tellement triste de voir que ce sont ceux qui ont gagné et ceux qui se sont battus pour des médailles qui n’ont personne, qu’il n’y a pas de public ni leurs familles et que cet esprit olympique qui imprègne la ville ne se vit pas, comme Barcelone qui C’était une fête, Atlanta n’était pas si spectaculaire mais la ville était pleine et à la place tu vois Tokyo si sans âme et tu vois les athlètes qui regardent la caméra et voient qu’il n’y a personne, ça me rend très triste. Bien que je pense qu’un grand pas a été fait et que le CIO l’a très bien fait, c’était un combat pour pouvoir le faire et ils ont pu célébrer, le plus simple aurait été de dire qu’ils ne pouvaient pas être célébré mais l’Olympisme a justement ces valeurs pour fédérer et combattre. Le grand succès de ces Jeux est qu’ils ont été organisés.