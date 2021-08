Water-polo | Jeux Olympiques : la Serbie bat la Grèce en finale et revalide son médaille d’or Ro 2016

in

La Serbie revalide son titre de champion olympique de water-polo masculin en battant la Grèce 13-10 en finale. Comme en Ro 2016, les Serbes améliorent leurs performances au fil des jours, et après avoir perdu deux matchs en phase de groupes, contre l’Espagne et la Croatie, ils battent l’Italie, championne du monde en titre, en quarts de finale ; renversé le score dans les deux dernières minutes de leur demi-finale contre l’Espagne, et une fois en finale, leur expérience dans ce type de matchs a fait ressortir leur qualité.

Le départ a été très favorable pour l’équipe de Dejan Savic, qui a déchaîné un pointage de 6-3 au premier quart. La Grèce, qui n’avait perdu aucun match jusqu’en finale -Il a donné un match nul à l’Italie en phase de groupes-, a réagi avec intégrité et a équilibré le jeu. La dernière égalité enregistrée était à 10 points. Dès lors, la Serbie a appliqué le troisième degré et malgré l’accumulation de 15 exclusions, elle a endossé sans relâche un dernier quart-temps 3-0 qui lui a valu la victoire.

C’est la quatrième médaille olympique consécutive pour la Serbie depuis que le Monténégro a été séparé. À Pékin 2008 et à Londres 2012, il a remporté le bronze. Maintenant, il a deux médailles d’or consécutives et regagne le leadership en water-polo masculin qu’il avait perdu ces dernières années.

DONNÉES TECHNIQUES

10 – Grèce : Zerdevas ; Genidounias, Skoumpakis (2), Kapotsis, Fountouli (2), Papanastasiou (12), Dervisis, Argyropoulos, Mourikis (1), Kolomvos (1), Gkiouvetsis (1), Vlachopoulos (2). Buts en supériorité : 6/15.

13 – Serbie : B. Mitrovic ; Mandic (3), Dedovic, Randelovic, Lazic, Pjetlotic (2), Rasovic, Aleksic, Jaksic (3), Filipovic (2), Pralinovic (3), S. Mitrovic. Buts en supériorité : 6/9.

Partiel: 3-6, 4-2, 2-2, 1-3.

arbitres : Goldenbech (États-Unis) et Buch (ESP).

Incidents : Finale du tournoi de water-polo masculin