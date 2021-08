Water-polo | Jeux olympiques : l’amie américaine ‘Maggie’ Steffens

Dans quelques semaines, Margaret ‘Maggie’ Steffens revient au CN Sabadell, club avec lequel il a réussi, entre autres titres, à être Champion d’Europe en 2019. Mais avant affrontera l’Espagne en finale des Jeux Olympiques de Tokyo avec la toute-puissante équipe des États-Unis, champion olympique et champion du monde actuel, et dans lequel Steffens, meilleur buteur de l’histoire des Jeux, joue un rôle déterminant

Steffens, Californienne de 28 ans, elle a été championne olympique en 2012 et 2016, une première fois avec sa sœur aînée Jessica, qui avait déjà été vice-champion en 2008. Toute sa famille a été liée au water-polo. Un oncle était international mais n’est pas devenu olympien en raison du boycott des Jeux de Moscou de 1980 par son pays et son père a joué pour l’équipe nationale portoricaine.

Elle dira qu’elle est la joueuse totale, puisqu’elle remplit toutes les conditions qu’un « top » peut avoir. C’est le joueur dix David Palma – Entraîneur du CN Sabadell

‘Maggie’ à courte distance se caractérise par une équipe joyeuse et amusante, qui maintient toujours une bonne harmonie avec ses compagnons. Dans l’eau, il rythme son équipe et prend les devants dans les moments les plus tendus. “Je dirais qu’elle est la joueuse totale, puisqu’elle remplit toutes les conditions qu’un ‘top’ peut avoir. Elle est la joueuse dix”, reconnaît MARCA l’entraîneur de l’équipe de Sabadell, David Palma, qui l’a déjà dirigé lors de sa précédente étape en Espagne. Palma considère que l’une des qualités les plus importantes de ‘Maggie’ est sa capacité de leadership positif. Il maîtrise toutes les facettes du jeu et sait contrôler ce qui doit être fait à tout moment.

Steffens, lors de la demi-finale contre la Hongrie

De plus, c’est aussi une joueuse avec beaucoup d’endurance physique. Dans ces Jeux, il a une participation moyenne de 28 minutes par match. “En même temps, c’est une grande défenseuse et se démarque surtout dans la défense de la bouée, où elle est très intense, intelligente et avec un très bon départ en contre-attaque”, ajoute Palma. Dans le complot offensif de l’Amérique du Nord, qui a 11 buts marqués à Tokyo, avec une efficacité de 59%, l’entraîneur de Sabadell souligne qu'”il a beaucoup de mobilité, qu’il est créatif et avec un très bon pitch, qu’il sait aussi aider lorsqu’il joue, contrôlant en tout cas le tempo du jeu”.

C’est ce qu’il faut chercher à faire devant une équipe espagnole qui pense qu’il est temps de franchir la dernière étape et de mettre fin à la Les joueurs de la tyrannie Adam Krikorian, qui l’ont clairement battue en finale des deux dernières Coupes du monde.

Une nouvelle étape à Sabadell

Avec le souvenir du titre continental obtenu en 2019, Steffens a de nouveau partagé un vestiaire à Sabadell avec une partie du noyau dur de l’actuelle équipe nationale espagnole. Son retour est désormais possible alors que la prochaine saison marque le début d’un nouveau cycle olympique. Dans leur dernière année, les Américains restent dans leur pays.

“Nous nous sommes fixés pour objectif d’avoir l’équipe de leadership positif de la plus haute qualité au monde, et je pense qu’avec Maggie, Maica [Garca], Mat [Ortiz], Laura [Ester], Judith [Forca] et sabrina [van der Sloot, internacional neerlandesa] nous allons l’avoir. Il ne s’agira que de tout remettre à sa place », précise Palma, qui marque le récupérer le sceptre dans la compétition européenne.