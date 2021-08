Water-polo | Jeux Olympiques : Laura Ester : “Neuf ans plus tard on revit à nouveau ce moment”

L’équipe féminine espagnole de water-polo a battu jeudi une féroce Hongroise 8-6 et a pleuré de joie parce que, pour la deuxième fois, elle a atteint une finale olympique contre un rival bien connu, les États-Unis, qui à Tokyo et avec plus d’expérience n’ont plus il semble “invincible”.

“Neuf ans plus tard, on revit à nouveau ce moment”, confie Laura Ester, une gardienne qui ne se laisse pas intimider par une puissante Hongrie qui n’a pas du tout facilité la tâche, et qui sait ce que c’est que de disputer l’or aux Etats-Unis, comme à Londres 2012.

“Maintenant les choses ont changé”, confie cette gardienne expérimentée qui fait pleinement confiance à sa défense et à une équipe qui selon elle a pour force “un mélange de vétérans et de nouveaux venus, on va se vider dans l’eau, pour se faire plaisir et que tout le monde profite avec nous”.

Maica Garca, qui a marqué ce jour-là l’un des huit buts et qui voit avec émotion comment ils se tiennent devant les portes du plus haut point du podium, est embrassé à ses côtés : “nous avons la chair de poule”.

Pendant le match, les vétérans des Jeux comme Maica Garca se sont parfaitement intégrés aux débutantes comme Elena Ruiz, également meilleure buteuse, une manche disputée sous la direction de Miki Oca.

Il y a aussi de la place pour les sourires et les visages heureux d’une équipe consciente du bon travail accompli jusqu’à présent, mais sereine avant la finale qui s’annonce.

“J’ai le sourire de disputer à nouveau une finale olympique”, déclare Laura Ester, après avoir surmonté un obstacle difficile dans un match agressif où l’équipe espagnole a fait de son mieux en défense et en attaque pour s’imposer face à la Hongrie.

Judith Forca, autre buteuse du jour, se sent “très heureuse”. “Je n’y crois pas, mon rêve était d’atteindre la finale olympique et nous nous battrons jusqu’au dernier moment”, dit-il.

“Nous avons un peu souffert”, reconnaît également le joueur de water-polo après un match qui a commencé avec des buts de l’Espagne, mais qui augmentait en intensité d’attaque par des rivaux coriaces.

Les Hongrois ont augmenté en intensité et en attaque en seconde période, marquant des buts jusqu’à ce qu’ils n’aient plus que deux buts d’écart au dernier quart.

Ce samedi, l’équipe féminine espagnole de water-polo montera à nouveau sur le podium, neuf ans plus tard, et l’or et l’argent se joueront contre une rivale amicale, mais “pas dans l’eau”