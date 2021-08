Water-polo | Jeux Olympiques : Laura Ester : “On n’a encore rien gagné”

Ils ont l’air favoris, mais il fallait le mettre sur le tableau de bordDans le jeu, comme l’a dit Roser Tarrag, “c’est la vie. Soit vous avancez, soit vous rentrez chez vous”. L’Espagne est allée de l’avant avec sa rencontre avec la Chine, qui a quelque peu suturé le désenchantement qu’il y a cinq ans avait connu lorsque les Russes ont laissé cette équipe victorieuse en spirale hors des médailles. “Nous avons retiré l’épine”, a reconnu le joueur méditerranéen.

Ce match a été particulièrement douloureux pour Laura Ester, le gardien de but qui a encore une fois réalisé un grand match, portant le pourcentage de touches au-dessus de 50. “Nous avons réussi à passer au travers. Mais nous y voilà match par match et nous n’avons encore rien gagné. Maintenant, nous devons commencer à y penser . rival qui nous touche “.

Ester a commencé avec le début du cycle espagnol à succès qui, en neuf ans, a remporté l’argent olympique 2012, le titre mondial 2013 et les championnats d’Europe 2014 et 2020. Le gardien a vu une grande partie de l’équipe se renouveler. “A Londres, c’était le boom du water-polo. Personne ne nous connaissait et, depuis, nous avons fait beaucoup de bons championnats. Arriver ici n’est pas facile, il y a beaucoup d’équipes qui sont laissées de côté. Faire partie de cette équipe, de la passé et de ceux que nous continuons, c’est merveilleux. C’est un travail de tous”.

L’Espagne avait gagné un carrefour facile en tant que premier du groupe. “Oui c’était le cas, mais nous n’avions pas vu la Chine depuis deux ans et nous avions beaucoup de respect pour ce match. Même une certaine peur. A priori, avant de venir nous voulions les rencontrer ou le Japon. , comment ils ont gagné contre la Hongrie et ils ont rendu les choses très difficiles pour la Russie et les États-Unis, nous avons beaucoup de respect pour eux. »

Maintenant, en demi-finale, peu importe les Pays-Bas ou la Hongrie. “Nous sommes tous venus ici pour gagner une médaille et nous ferons de notre mieux.” “Être très coriace”, prédit Miki Oca, l’entraîneur. “Nous devrons très bien jouer en équipe”