En 2016, le joueur de water-polo Xavi Garca, déjà installé en Croatie il y a quatre ans, il a pris l’une des décisions les plus importantes de sa vie personnelle et sportive: utiliser la nationalité croate obtenue en 2013 dans le but d’affronter une nouvelle aventure dans l’équipe nationale des Balkans après avoir rompu les liens avec l’équipe espagnole, dont il s’est séparé du coup, sans explication.

Depuis son arrivée en Croatie, l’adaptation du joueur catalan au pays a été remarquable, intégré dans une société et un sport qui l’ont accueilli à bras ouverts, au point d’en devenir l’une de ses principales références. Ces Jeux de Tokyo sont la dernière compétition à laquelle je participe en tant qu’athlète professionnel, puisqu’après l’épreuve olympique je raccrocherai le chapeau.

Je quitte le water-polo professionnel à cause de mon âge, mais aussi parce que je vais me plonger dans un nouveau projet de travail qui débutera en septembre.

“Je quitte le water-polo professionnel à cause de mon âge, mais aussi parce que je vais me plonger dans un nouveau projet de travail qui débutera en septembre”, explique à MARCA un athlète au palmarès sportif brillant, puisque parmi les titres récoltés tant loin il y a une médaille d’argent olympique, un championnat du monde, tous deux avec la Croatie, et une Ligue des champions LEN avec son club, Jug Dubrovnik. Il a également été vice-champion du monde avec l’Espagne en 2009.

“Je suis très fier d’avoir toujours tout donné, à la fois quand on a gagné et quand on a perdu, mais surtout, d’avoir affronté les meilleurs joueurs du monde”, souligne Xavi.

A Tokyo, la Croatie est passée du moins au plus. Ils sont passés d’une défaite inattendue contre l’Australie à des rivaux directs tels que le Monténégro et la Serbie, prenant désormais la deuxième place du groupe B, à deux points du retard. L’Espagne, qu’ils affrontent ce lundi (8h30) lors de la dernière journée de la phase de groupes.

“Nous jouerons avec eux les deux premières places, bien que nous ne connaissions toujours pas les rivaux possibles dans les centres”, déclare Garca, qui considère que l’équipe de David Martín est très forte. “Pour les battre, il doit avoir une mauvaise journée et pour que nous fassions tout parfaitement. Ce sera bien pour Daniel [Lpez Pinedo, el portero espaol] joué sans mains, car c’est dans un moment très doux. Pour moi le meilleur au monde. En fin de compte, la clé pour l’Espagne est dans sa défense ; chaque joueur sait quoi faire. Il faut féliciter l’équipe et le staff technique car ils font du très bon travail », souligne-t-il.

Espagnol d’autres couleurs

Outre le joueur de water-polo, le Suisse Mateo Sanz (diplôme RSX) et le milieu andorran Pol Moya,

L’Espagne est apparue à ces Jeux Olympiques avec un contingent de 326 athlètes, mais il y a plus d’olympiens qui sont venus à Tokyo nés dans ce pays. En plus d’un large groupe d’entraîneurs comme Xavi Arnau, leader de l’équipe de hockey féminin japonaise ; García Parrondo avec le handball égyptien, des assistants, des kinésithérapeutes, des médecins…, trois concurrents défendent d’autres drapeaux. Xavi Garca, qui récidive après être devenu croate en 2013 ; le suisse Mateo Sanz, originaire de Formentera, de mère suisse, diplômé olympique en RSX entraîné par Asier Fernndez, olympien espagnol à Barcelone’92 ; et le milieu de terrain Pol Moya, 800 ans, fils de parents catalans installés en Andorre il y a quelques années et qui est l’un des deux représentants de la Principauté au Japon.