Water-polo | Jeux Olympiques : l’Espagne à bout de souffle de la manière la plus cruelle contre la Serbie

L’Espagne s’est retrouvée sans la finale qu’elle avait tant recherchée pendant tous les Jeux Olympiques. Dans un choc cardiaque, l’équipe nationale n’a pas pu avec une Serbie qui leur a rendu la pièce de la première phase et s’est imposée dans les dernières secondes par un 10-9 serré qui les met dans la lutte pour l’or. En revanche, l’équipe de David Martin devra récupérer pour tenter de remporter le bronze face à la Hongrie dimanche prochain.

L’équipe espagnole a commencé l’affrontement en s’attaquant aux nerfs typiques d’une date de cette ampleur. Tout le contraire des “plavi”, qui ont été contaminés par l’énergie et le succès de Mitrovic dans leur gardien (quatre sur quatre dans le premier set) pour se mettre dans la barbe de l’adversaire et profiter du fait que l’Espagne n’a pas trouvé la clarté offensive qui s’est manifestée pendant le tournoi. Le pire, c’est qu’il n’a pas montré la solidité défensive qui lui permet de jouer son jeu de l’autre côté du bassin.

Pourtant, l’équipe nationale a montré qu’elle sait souffrir et surtout qu’elle a la capacité de ne pas se reconstruire. Les deux minutes de repos entre les pièces lui ont permis de se calmer et de reprendre le pouls de l’accident. Ainsi, le visage lavé, l’équipe espagnole a retrouvé son jeu pour remonter le tableau d’affichage, profitant des supériorités dont elle disposait. Seuls deux buts dans les derniers instants du deuxième acte ont brouillé son bon partiel et laissé le score (4-5) à tout décider pour une seconde mi-temps qui allait mettre les nerfs à l’épreuve de tout le pays.

Le troisième acte a commencé par un échange constant de bonnes défenses et des interventions des deux gardiens. La tension du tableau de bord et l’entité de la confrontation sont devenues des attaques plus épaisses de la part des deux équipes qui ont parié sur des tirs à distance en raison de l’impossibilité de déchiffrer le réseau rival. Pendant ce temps, le chrono a continué à déduire les secondes qui ont joué en faveur d’une Espagne dans laquelle Lpez Pinedo a été gigantesque dans le gardien de but.

Avec cette sécurité derrière, ouvrir la boîte rivale pour augmenter le loyer était une question de patience. Et l’Espagne l’a eu tout au long du quart jusqu’à ce que Granados trouve la bonne équipe du gardien rival et augmente les revenus de l’Espagne (5-7), qui n’était qu’à 480 secondes de revenir à une finale olympique. Quelque chose que je n’ai pas fait depuis Atlanta 96.

Mais pour cela, il fallait souffrir. Un record dans lequel l’Espagne sait aussi se débrouiller. C’est arrivé au plavi dans la première phase et c’est encore arrivé en demi-finale. Quoi de moins. Alors que le banc serbe encourageait chacune de ses actions comme s’il y en avait des milliers dans les gradins, la pression s’est déplacée vers le côté espagnol. D’autant plus lorsque l’affrontement est entré dans un moment de confusion, VAR à travers, avec un but invalidé à Mallarach qui s’est finalement retrouvé sur le tableau d’affichage pour soulager l’attaque espagnole.

Il y avait encore le pire. Avec 2:20 à jouer, Stefan Mitrovic a trouvé l’équipe espagnole et a égalisé le match, ce qui ne s’était pas produit depuis le deuxième quart-temps, et a mis une boule dans la gorge de toute l’équipe de David Martin. L’affrontement a recommencé et cela s’est fait directement dans l’unité coronarienne, comme cela s’était déjà produit dans le match de groupe. Même si à cette occasion la sélection n’a pas pu s’en sortir après le but de Filipovic à 26 secondes de la fin, qui a laissé l’Espagne sans fin. Il est temps de se ressaisir et de penser au bronze pour remonter sur un podium olympique 25 ans plus tard.