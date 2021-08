Water-polo | Jeux olympiques : l’Espagne écrase la Chine et revient en demi-finale olympique

in

Mis à jour le 08/03/2021 – 09:27

Après l’absence en demi-finale des Jeux de Ro, l’équipe féminine espagnole de water-polo est revenue au carrefour des luttes pour les médailles. Il a battu la Chine avec facilité, marquant la différence entre le premier et le deuxième wagon du water-polo mondial. La centrale asiatique est la locomotive de classe B, propulsée depuis les Jeux Olympiques de 2008. L’équipe de Miki Oca est dans une autre dimension

Face à la nage rapide, l’Espagne a exposé les jambes en défense et le bras de l’extérieur d’Anni Espar, Tarrag et la gaucher Judith Forca, devant une équipe qui progresse, mais qui manque encore d’années de compétition. Alors que Garca Godoy menait une rude bataille à la bouée contre Xieng, un joueur de 1,80, le joueur de Sabadell a marqué des buts depuis le centre de l’attaque.

Au troisième quart-temps, l’Espagne a ouvert un écart de 6 points (11-5) définitivement. La Chine a coupé quelques buts (11-7) mais Laura Ester, la gardienne pérenne qui a augmenté sa MPM au-dessus de 50 pour cent, était chargée de fermer la porte et d’ouvrir les illusions d’une équipe avec un esprit de victoire louable.

En demi-finale, l’Espagne affrontera la Hongrie Quel super Pays-Bas pour 14-11. Le duel avant la finale qui a été vécu aux Jeux de Londres se répète ainsi. A cette occasion, l’équipe espagnole a gagné par 10-9.

SPAA, 11 : Ester; A. Espar (2), Ortiz (1), C. Espar, Tarrag (1), Garca Godoy (1) et Pois. Bach (1), Ruiz, Gonzlez (1), Forca (4) et Leiton. Supériorités : 6/11 Libérations : 11/30

CHINE, 7 : Shen ; Wang (1), Chen (1), J. Zhang, Deng (2, 1 pénalité), Wang et Niu (1). Mei, Xiong (1), Zhai, Lu (1) et D. Zhang. Supériorités : 5/13. Sorties: 7/26

ARBITRES : Derveux (FRA) et Goldenberg (USA). Mei a été expulsé.

MARQUEUR: 5-2, 4-3, 2-1, 0-1