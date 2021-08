Water-polo | Jeux Olympiques : l’Espagne touche une autre médaille : En demi-finale de water-polo masculin !

Mis à jour 04/08/2021 – 08:13

Dans l’aperçu de la Jeux olympiques Cela valait la peine d’imaginer que les équipes masculines et féminines pouvaient rêver d’être en demi-finale et de se battre pour la médaille de bronze. Mais, à ce stade de la compétition, le défi est de se présenter en finale pour décrocher le jackpot.

Le match de l’Espagne contre États Unis, descendu du métal qu’ils produisaient à Pékin, j’ai commencé avec respect. L’Espagne a pris les devants et les Américains ont rapidement fait match nul. Les deux équipes étaient très bien positionnées.

Au milieu d’une sieste, les deux équipes échouent, Fran fernndez a fait 2-1 dans ce qui était le quatrième but de Madrid dans l’événement japonais. Les Espagnols, malgré leur légère supériorité, sont repartis avec un nul (3-3) à la fin du premier trimestre. L’enchaînement des deux dernières minutes a permis aux Américains de mettre les tableaux au tableau.

La seconde était plus ou moins la même. Avec ceux de David Martn Lozano se sentir supérieur, mais sans pouvoir aller sur le tableau de bord en raison du manque de réussite dans l’achèvement.

Souffrir jusqu’au bout

Espagne mieux au minimum au troisième quart, mais il était toujours bloqué quand il s’agissait de marquer des buts. Il ne parvint même pas à profiter d’une double supériorité numérique, là où les Américains manquaient de deux hommes, pour augmenter son avantage.

En l’absence de 5 minutes pour aller, les juges ont arrêté le jeu pendant cinq minutes pour accorder une pénalité en faveur de Espagne que, cette fois, ils pouvaient marquer pour affronter la séquence décisive avec deux buts d’avance. Le but de Tahul à 3 minutes de la fin offrait la tranquillité ultime. Les demi-finales ont jeté un coup d’œil hors de la piscine. Enfin, Munarriz a fait 11-8 depuis le point de penalty et Munarriz a fait 12-8 en un contre The Dream of Metals se rapproche de plus en plus. L’Espagne est en demi-finale 21 ans plus tard. Italie ou Serbie, dernier bourreau en Sdney (8-3), sera notre rival vendredi prochain.