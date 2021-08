Water-polo | Jeux Olympiques : Marta Bach : “Nous sommes en colère, tristes et en colère”

Mis à jour 07/08/2021 – 12:12

“Les guerriers de l’eau” ils ne pouvaient pas surmonter États Unis, les Équipe de rêve de la piscine, lors de la finale de water-polo des Jeux Olympiques. Malgré tout, les Espagnols étaient fiers du tournoi.

Après avoir accroché l’argent, Marta Bach j’ai participé MARQUE: « Nous étions très tristes, en colère. Nous n’avions pas préparé de match pour que ça se passe comme ça. En colère de ne pas avoir profité de l’occasion. Voyons-nous avec la force d’y parvenir. Nous avons préparé ce match à saccager. J’espère qu’on pourra avoir une revanche à Paris. Il y a un groupe de jeunes derrière avec des gens comme Elena, 17 ans, qui peut sûrement faire des choses importantes. “

Pour elle, la meilleure chose a été « de pouvoir les jouer après l’année que nous avons tous passée. Venir ici et concourir comme ça, après un été si dur, est quelque chose d’important. des matchs spectaculaires. Ça. Concernant le pire, cette finale “, dit quelqu’un qui mettra cette médaille ” avec l’autre à la maison. “

Cette finale a été très différente de celle de Londres. “Ah, j’avais 19 ans et je n’étais pas au courant de ce avec quoi j’étais en compétition. L’expérience vous fait réfléchir. Au fil des ans, vous appréciez tout beaucoup plus”, a ajouté quelqu’un qui a vu “tous ses coéquipiers spectaculaires, bien que Laura a été brutale devant la Hongrie. Chacun s’est donné à cent pour cent et c’est pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés”. Enfin, Bach espérait remporter la 18e médaille “avec les garçons ce dimanche.”

Abandonné aux Américains

Anna Espar Ce samedi s’est montré “brisé” après la défaite retentissante. “Je voulais vraiment cet or et je ne peux que féliciter les Etats-Unis. Ils ont joué un jeu incroyable”, a déclaré l’athlète catalan à l’issue du match disputé au Tatsumi Aquatic Center. Espar a montré “très fière” de son équipe et de ce qui a été obtenu lors de la compétition dans la capitale japonaise, une médaille d’argent qui est la quinzième médaille pour l’Espagne, et il a assuré que la seule chose à laquelle il pense maintenant, c’est Paris 2024.

“Ils ont très bien joué l’attaque, bloquant les tirs et rendant tout difficile”, a déclaré la joueuse de water-polo à propos de la performance de ses rivales lors de la finale d’aujourd’hui, dans laquelle elles étaient clairement supérieures.

Interrogée sur les sacrifices qu’elle a dû faire pour arriver ici, Dispersion Il a assuré : “Ce n’est pas un sacrifice, j’aime ce travail.” “J’aime m’entraîner et jouer avec mes coéquipiers. C’est un travail difficile, oui, mais ce n’est pas un sacrifice si vous appréciez chaque instant.”

Miki Oca obtient la note positive

L’entraîneur espagnol de water-polo féminin, Miki Oca, a reconnu avoir un sentiment « doux-amer » après la défaite en finale contre les États-Unis (5-14), mais a assuré que « revenir sur le podium olympique a beaucoup de mérite » et que “cela aidera à aller mieux”. “Nous sommes des athlètes, nous aimons concourir et c’est bien et sain que nous nous sentions blessés. Cela nous aidera à nous améliorer. Nous venons de sortir d’une finale dans laquelle les États-Unis ont été bien supérieurs. En ce moment, nous sommes blessés. , mais quand ils se calmeront un peu Nous tous, nous apprécierons ce que nous avons fait. Être à nouveau sur un podium olympique a beaucoup de mérite », a-t-il déclaré avant de décrocher l’argent dans des déclarations à RTVE.

La joueuse Maica Garca a également évoqué “des moments difficiles pour toute l’équipe, qui a remporté l’argent, mais a également perdu l’or” et la nécessité pour un certain temps “de finir d’assimiler le championnat”. “Venons-en pour une médaille, pour l’or, ça ne pouvait pas être. Cela a été un grand championnat. Nous méritons d’être ici, le résultat en vaut la peine. On aurait pu donner un peu plus, mais on n’a pas eu de chance face au gardien. Nous devons continuer, apprendre de nos erreurs et cela nous rendra plus forts”il ajouta.

L’Amérique veut plus

Adam Krikorian, technicienne de l’équipe féminine américaine de water-polo, qui a remporté sa troisième médaille d’or olympique d’affilée contre l’Espagne, a assuré que son équipe “est très avide de plus, quel que soit le succès qu’elle a remporté”. Krikorian, dont l’équipe a remporté les trois derniers Jeux et les trois dernières Coupes du monde, a assuré que ses joueuses sont très “compétitives”, “indéfectibles dans leur approche” et qu’avant le match elles ont beaucoup parlé “de la fine ligne qui sépare la confiance”. par complaisance”.

“Nous avons fait un travail fantastique pour rester concentrés tout au long du processus, et c’est incroyable”, a déclaré l’entraîneur de l’équipe nord-américaine, qui a félicité la gardienne Ashleigh Johnson, qui a par 11 des 15 tirs de l’Espagne. “Quand il est à l’écoute, et vous pouvez dire qu’il le sentait au début, et qu’il voyait très bien le ballon, nous sommes presque impossibles à battre”, a-t-il déclaré. Madeline mouleur Il a expliqué que “tout le monde a fait ressortir le meilleur d’eux-mêmes quand cela était nécessaire et vu dans les quatre pièces”.

J’apprécie également le travail de Johnson: “Sa présence, vous pouvez la sentir, même lorsque vous êtes en attaque. Vous entendez sa voix partout. C’est une force dominante là-dedans et vous savez que lorsqu’il a le premier quart entre les mains, le reste du jeu est aussi dans ses mains.” “C’est spécial d’avoir quelqu’un là-bas avec une telle confiance. Vous n’avez même pas besoin de vous tourner pour savoir s’ils l’ont bloquée ou non, vous le savez juste”, a-t-il ajouté.