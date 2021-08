Water-polo | Jeux Olympiques : ‘Mis Ca Vida’, le documentaire qui a fait la promotion de l’équipe de water-polo

Mis à jour 05/08/2021 – 08:57

Le aspect motivationnel des athlètes prend chaque jour plus d’importance. Et, surtout en période de pandémie, il joue un rôle clé dans l’atteinte des objectifs prévus. Les athlètes, surtout de haut niveau, Ils ne peuvent pas se rapporter comme ils le faisaient avant le covid. Oui ce vide émotionnel doit être comblé, en grande partie, par leurs entraîneurs afin que les athlètes se sentent à cent pour cent et puissent performer avec le maximum de garanties, à la fois personnellement et collectivement.

La mise en place de barrières est interdite

Les techniciens toutes sortes de stratégies sont “inventées”, à l’intérieur comme à l’extérieur de la compétition, pour que ses élèves soient encore plus motivés, et c’est ce qu’il a fait David Martn Lozano, entraîneur espagnol de water-polo, qui dans sa valise de destin Tokyo il n’a pas oublié d’inclure le court métrage sur son ordinateur ‘Mis Ca Vida’, par son ami Rubn Ris.

Les protagonistes du court-métrage sont les personnes handicapées mentales. Une histoire de dépassement, de rupture des barrières et de réalisation de ce que vous voulez…

Un documentaire que l’entraîneur espagnol a déjà utilisé dans le cadre de la préparation du dernier Championnat d’Europe 2020 et que chaque fois qu’il le peut, il le recommande à tout le monde, car pour David Martn la partie motivation “est fondamentale et en ces temps nous devons vivre beaucoup plus longtemps”, explique l’entraîneur, qui précise qu’en “Tokyo on parle beaucoup de cet aspect”.

Et c’est que David Martn est bien conscient que « tous les gens ont beaucoup souffert avec la pandémie et regardez le documentaire de Rubn c’était brutal pour l’équipe“.