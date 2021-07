Water-polo | Jeux Olympiques : Pilar Pea et Elena Ruiz, deux générations dans la piscine

Mis à jour 24/07/2021 – 17:33

La équipe féminine de water-polo cherche à Tokyo à mettre la cerise sur une croissance constante depuis a pris d’assaut Londres 2012 avec une médaille d’argent inattendue. Cette génération qui a marqué un avant et un après continue d’avoir une certaine continuité aujourd’hui. Sur les 13 sélectionnés, six étaient au rendez-vous il y a neuf ans. L’un d’eux est Pili Pea, leur capitaine, avec 347 matches internationaux avec ses débuts face à l’Afrique du Sud, et qui à 35 ans est le plus vieux joueur de water-polo. Elle affronte ces Jeux comme s’ils étaient les premiers, avec la responsabilité de diriger une équipe qui, en constante transition, a donné des opportunités aux plus jeunes.

C’est le cas de Elena Ruiz, qui à 16 ans est la plus jeune joueuse du tournoi et à ses débuts avec l’Espagne a signé cinq buts contre l’Afrique du Sud (4-29). Malgré son âge, ses qualités remarquables la rendent digne de cette participation historique. “Pour moi, jouer à ces Jeux, c’est pouvoir vivre une belle expérience pour concourir au plus haut niveau”, reconnaît MARCA le Joueur CN Rub, que cette saison était la meilleur buteur de la division Honoursr.

Bien qu’il entrait déjà dans la dynamique de sélection, disputant la dernière Superfinale de la Ligue mondiale, Ruiz a été pris par surprise lors de l’appel de l’entraîneur Miki Oca. “Je ne m’y attendais pas”, confie la Rubinenaise, qui en ce début d’année ne se voit pas partager un vestiaire avec un groupe de joueuses qu’elle considère comme des références depuis qu’elle est petite.

L’une des meilleures choses à propos de cette participation est de pouvoir jouer avec les meilleurs du pays. Dès le premier instant, ils m’ont aidé à m’améliorer “ Elena Ruiz

« L’une des meilleures choses dans cette participation, c’est de pouvoir jouer avec les meilleurs du pays. Dès le premier instant, ils m’ont aidé à m’améliorer », explique une athlète qui, qui la connaît, la définit comme une joueuse d’équipe, qui avec de l’ambition, de la motivation et beaucoup de confiance en lui, il n’a pas peur de jouer chaque ballon, profitant de sa vitesse, de sa force défensive hors du commun et de son audace en attaque. “Miki me demande, entre autres, d’avoir de l’ambition quand il s’agit de jouer pour pouvoir aussi aider l’équipe”, confie qui il y a tout juste deux ans a été proclamé champion d’Europe cadets. Lors de ses débuts à Tokyo, il a marqué cinq buts hier.

Le jeune buteur de l’équipe espagnole.

Leurs mouvements et leur impudence sont des choses qu’on ne voit pas chez les joueurs de leur âge. Il est très jeune et nous donnera sûrement beaucoup de joie Pois Pilar

Pea considère que l’entrée de la plus jeune apporte de la “fraîcheur”, et classe la jeune Elena comme “spéciale”. “Ses mouvements et son impudence sont des choses qu’on ne voit pas chez les joueuses de son âge. Elle est très jeune et ça va sûrement nous donner beaucoup de joie”, explique le capitaine, qui estime que cette symbiose entre jeunesse et expérience est positive.

Le Madrid est un leader de l’équipe et pour Ruiz c’est un privilège de partager un vestiaire avec elle. “C’est une grande capitaine qui nous aide de la meilleure des manières et qui maintient l’équipe très unie dans et hors de l’eau”, souligne le plus jeune de l’équipe.