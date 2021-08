Water-polo | Jeux Olympiques : Une finale de ‘vérité’ : “Le truc de Londres était un cadeau, maintenant nous visons l’or”

Roser Tarrag et Maica Garca, joueurs de l’équipe espagnole de water-polo, ont assisté aux médias en avant-première de la finale contre les États-Unis. Les Espagnoles étaient très confiantes avant l’événement le plus important de leur carrière. Le duel contre les Etats-Unis arrivera ce samedi à 9h30, heure espagnole.

“Pour gagner demain, tout ce que nous avons à faire est de donner notre maximum. Si nous sortons forts, les options sont là. Nous pouvons gagner tous les deux, mais cette fois nous nous sentons vraiment en confiance. Nous constatons tout au long du championnat que nous sommes à un excellent niveau. On va tout donner. C’est 32 minutes et il faut aller au sommet pour y arriver”, ont-ils indiqué.

“Il y a neuf ans, à Londres, nous étions une équipe plus jeune. Se qualifier pour ces Jeux était un cadeau. Nous sommes allés nous amuser et nous nous sommes plantés en finale. Mais nous n’y avions pas pensé. Maintenant, c’était un défi d’être ici On va vraiment chercher de l’or parce qu’on pense pouvoir gagner le soda américain”, ont-ils expliqué.

Pousser pour votre sport

“Le sport peut grandir grâce à cela. Ce n’est pas une pression supplémentaire. Vous y pensez, mais je pense que nous méritons d’être ici et l’or. Tout ce qui accompagne le sport est positif. Mais nous nous concentrons uniquement sur le travail que nous font pour cette équipe. Cela fait neuf ans et ce n’est pas facile. Chaque année, nous faisons un petit peu pour rendre ce sport visible. Nous parlons de plusieurs années de travail pour être dans cette finale. Nous arrivons à la gagner, j’espère que nous fais-le et le water-polo grandit et est là-haut parce que c’est là qu’il mérite d’être. »