Watermelon Blocks est une plate-forme de puzzle bon marché et joyeuse lancée sur Switch demain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous êtes un fan de plates-formes rapides et faciles à utiliser et que vous espérez en ajouter d’autres à votre collection sur Switch, vous voudrez peut-être garder un œil sur Watermelon Blocks qui sera lancé sur le système demain, le 6 janvier.

De QUByte Interactive et Mira Games, le jeu vous fait jouer comme un joli petit morceau de pastèque – comme le font tous les meilleurs jeux – qui bouge tout seul. Votre travail consiste simplement à changer la direction dans laquelle il se déplace en sautant au mur à travers chaque niveau auquel vous vous heurtez.

Il y a 46 niveaux en tout, avec des énigmes, des ennemis et des pointes à passer, et chaque niveau est censé devenir « progressivement plus difficile et introduire de nouveaux mécanismes et obstacles » en cours de route. Voici quelques captures d’écran pour votre plus grand plaisir :

Aucun prix pour la version Switch n’a encore été révélé, mais il est actuellement disponible sur Steam pour seulement quelques livres. En espérant une fourchette de prix similaire sur l’eShop lorsqu’elle apparaîtra demain.