Waters est toujours actif sur les réseaux sociaux après avoir dit aux manifestants de “ devenir plus conflictuels ” ⋆ .

La représentante démocrate californienne Maxine Waters est toujours active sur les réseaux sociaux après avoir dit aux manifestants du Minnesota de «devenir plus conflictuels» au sujet du procès Derek Chauvin impliquant la mort de George Floyd – et avoir été réprimandée par le juge président pour des remarques «odieuses» sur l’affaire. .

Waters était au Brooklyn Center samedi soir où des manifestations ont eu lieu en réponse au procès pour meurtre.

Des manifestations et des émeutes impliquant des pillages, des incendies de bâtiments et des attaques violentes contre des policiers ont eu lieu à Minneapolis et dans d’autres grandes villes après la mort de Floyd l’été dernier.

Dans une interview au milieu d’une manifestation, samedi, Waters a déclaré: «Nous recherchons un verdict de culpabilité.»

On a demandé à Waters ce que les manifestants devraient faire si Chauvin n’était pas reconnu coupable.

«Eh bien, nous devons rester dans la rue, et nous devons être plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels», a-t-elle répondu. «Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux.»

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que Waters incitait à la violence avec ses commentaires.

“Maxine Waters incite à la violence à Minneapolis – tout comme elle l’a incitée dans le passé”, a déclaré McCarthy dans un tweet dimanche soir. «Si le Président Pelosi n’agit pas contre cette rhétorique dangereuse, je vais agir cette semaine.»

McCarthy a déclaré lundi qu’il présentait une résolution pour censurer Waters.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré lundi: «Non, je ne pense pas [Waters] devrait s’excuser »pour sa déclaration« plus conflictuelle ». Lorsqu’on lui a demandé si les paroles de Waters pouvaient inciter à la violence, Pelosi a répondu: “Absolument pas.”

Le président Trump s’est adressé à la foule lors d’un rassemblement le 6 janvier avant l’émeute qui a eu lieu au Capitole américain. Après l’émeute, Twitter et Facebook ont ​​banni Trump de leurs plateformes. Les démocrates ont destitué Trump pour «incitation» à la violence. Le Sénat a finalement déclaré Trump non coupable.

Lundi après-midi, les comptes de réseaux sociaux de Waters étaient toujours actifs.

En 2018, Waters a suscité la controverse lorsqu’elle a dit aux manifestants de harceler les responsables de l’administration Trump s’ils en voyaient l’un en public.

«Assurons-nous de nous présenter partout où nous devons nous présenter», a-t-elle déclaré. «Et si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et vous créez une foule. Et vous les repoussez. Et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part. Nous devons mettre les enfants en contact avec leurs parents. »