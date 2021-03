Waters sait ce que la police considère comme son travail principal et c’est Pure Mad Max – RedState ⋆ .

La représentante californienne Maxine Waters (D-Lunatic) est un croisement entre un disque cassé et un film horrible que vous avez été obligé de regarder encore et encore et qui a toujours la même fin ridicule. Je veux dire, Mad Max scandait hystériquement «Impeach 45! Impeach 45! Impeach 45! » avant même l’inauguration de Donald Trump. En termes simples, elle est aussi folle qu’ils viennent.

Https://t.co/RLl3qM0Ky8 flagrant et faux – Breitbart News (@BreitbartNews) 29 mars 2021

Mais sur Planet Maxine, tout et tout ce que la femme fait ou dit? Hé – c’est sa planète; elle peut faire et dire tout ce qu’elle veut. Et Dieu sait qu’elle le fait.

Maxine atteint son plus bas niveau, pourtant… https: //t.co/jApXqtOIWX – Wayne Dupree Media, LLC (@WayneDupreeShow) 29 mars 2021

À part Satan lui-même (Trump), dans l’esprit troublé de Max, il n’y a personne sur la planète plus détestable que les forces de l’ordre américaines. En écoutant les diatribes stupides de Waters, on pourrait penser que nos policiers se trouvaient quelque part entre Hermann Göring et le ministère de la Sécurité d’État de Little Rocket Man. Donc, «naturellement», il n’est pas surprenant que Max sache ce que les policiers américains considèrent comme leur travail le plus important:

« Garder[ing] les noirs à leur place.

«Je crois que cela découle de l’histoire de ce pays. Cela découle de l’esclavage lorsque les Blancs étaient absolument responsables et contrôlaient absolument la vie des gens et de leurs familles. «Ils ont décidé de séparer les familles et d’envoyer les garçons dans une direction, les filles dans une autre les mères dans la grande maison. Je veux dire, ils ont toujours été en charge. «Je pense que cette réflexion sur le besoin de contrôler, le besoin de savoir, de s’assurer que les gens restent à leur place, soi-disant, a été ce qui s’est passé en Amérique toutes ces années. «Et je pense que cela continue de différentes manières. Parfois des moyens un peu plus sophistiqués. « Mais la police je pense vraiment croire – et à certains égards sont amenés à croire – que leur plus grand défi et leur plus grande tâche est de garder les Noirs à leur place. »

On me demande souvent comment des gens comme Mad Max, Barbie socialiste (AOC), Jihadi Barbie (Ilhan Omar) et d’autres semblables peuvent non seulement gagner les élections en premier lieu, mais continuer à être réélus. La réponse est simple. Les personnes susmentionnées et d’autres reçoivent plus de votes de personnes qui pensent comme elles que leurs adversaires en reçoivent de personnes sensées.

J’ai donc quelques questions pour Mad Max.

Si les policiers américains – et dans votre cas, la police de Los Angeles – «croient vraiment» que leur «plus grande tâche» est de «garder les Noirs à leur place», pourquoi ont-ils échoué si lamentablement à vous garder à votre place, Max? Ou Ayanna Pressley? Et Kamala Harris – ou lui donnent-ils un laissez-passer parce qu’elle est «seulement» biraciale?

Et pourquoi avez-vous quitté le 43e Congressional District de Californie – que vous représentez depuis 1991 et que vous faites toujours – en faveur d’un manoir de 6 millions de dollars dans le quartier de Windsor Square à Los Angeles près de Hancock Park? Prends ton temps, j’attendrai.

Savez-vous où je suis?

Le manoir de 6 millions de dollars de Maxine Waters. Savez-vous où je ne suis PAS?

Son district. Mansion Maxine Waters ne vit pas dans son district – je le fais. Je m’appelle Joe Collins et je me présente au Congrès contre Maxine Waters. Aidez-moi à GAGNER: https://t.co/K4OcfhUR0E pic.twitter.com/GgnmvSWSq9 – Joe E. Collins III (@ joeecollins3) 10 octobre 2020

En parlant de 6 millions de dollars, Max, à part votre famille qui continue de profiter directement de votre position au Congrès, comment êtes-vous devenu si «riche»? Nous savons tous combien vous et votre parti méprisez «les riches» et leur refus égoïste de payer «leur juste part», mais qu’en est-il de vous et de votre famille? Vous avez de l’hypocrisie, Max?

Compte tenu du succès inexplicable de Mad Max et de sa famille, il n’y a sûrement jamais eu de pire exemple de policiers faisant leurs «corvées» que le meilleur échec de Los Angeles à «garder» Maxine Waters et sa famille «à leur place».