Watford a mis en garde contre la «vieille école» Claudio Ranieri, alors que Simon Jordan affirme que l’Italien «obtient plus de crédit qu’il n’en a le droit» pour le remarquable triomphe de Leicester City en Premier League

Watford a été averti de la nomination de Claudio Ranieri, l’expert de talkSPORT Simon Jordan affirmant que le récent record de gestion de l’Italien est une énorme source de préoccupation.

Ranieri devrait effectuer un retour en Premier League après que l’ancien manager Xisco Munoz soit devenu le premier limogeage de la division de la saison.

Le vainqueur de la Premier League Claudio Ranieri sera son remplaçant, mais n’a pas impressionné depuis son triomphe en 2016

Xisco Munoz a été un vainqueur surprise de la course au sac de la Premier League, perdant son emploi peu de temps après avoir guidé Watford vers la promotion

Watford sera la quatrième équipe anglaise différente de Ranieri, son club le plus célèbre étant Leicester City, avec qui il a étonnamment remporté le titre de l’élite en 2016 dans l’un des plus grands bouleversements du football.

Cependant, Ranieri a été limogé la saison suivante alors que les Foxes tombaient au classement. Il a depuis dirigé Fulham, qui a été relégué après sa nomination.

L’ancien président de Crystal Palace et animateur de talkSPORT, Simon Jordan, affirme que Ranieri reçoit trop de crédit pour la victoire de Leicester.

Et il pense que les propriétaires du Hornet ont pris la mauvaise décision en lui confiant le travail.

Ranieri a été chargé de maintenir Fulham en place en 2019, mais a été remplacé par Scott Parker après un terrible passage de quatre mois

“Il y a un argument pour dire” il n’y a pas d’école comme la vieille école “, mais je ne vois pas Claudio Ranieri comme le directeur de cet environnement particulier”, a déclaré Jordan.

« Vous le regardez maintenant, vous regardez son record avec Fulham, vous regardez son record avec la Sampdoria…

« J’étais très déçu quand je l’ai rencontré il y a des années, les gens pensent de lui comme ce petit bricoleur gentil, gentil, doux – il ne l’est pas.

Le dernier poste de Ranieri était à la tête du club italien de la Sampdoria, où il les a menés de la 15e de Serie A à la neuvième place

«Mais je pense aussi que si vous regardez son bilan au cours des deux ou trois derniers emplois qu’il a occupés, que ce soit à la Sampdoria, à Roma ou à Fulham, vous n’entrez même pas dans les années 40 en tant que taux de victoire.

“Ça va faire ça [Watford] équipe reléguée.

Le joueur de 69 ans, qui a également dirigé Chelsea, a enduré des périodes de gestion décevantes depuis son départ du King Power en 2016, luttant du côté français de Nantes ainsi que de Fulham et de la Sampdoria.

Jordan pense que la nationalité de Ranieri lui a rendu service à son compatriote italien et propriétaire de Watford Gino Pozzo, et dit que son rôle dans la victoire de Leicester est un peu surestimé.

Claudio Ranieri a réalisé l’un des plus grands bouleversements du football, mais certains ont remis en question son impact

“Pour moi, si je suis Watford, je ne l’emploierais pas, mais il est italien et les propriétaires le connaissent probablement”, a-t-il expliqué.

“Je pense qu’il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Leicester a remporté le titre et l’une d’entre elles était la gestion de la presse de Raneiri.

«Je pense que les joueurs et le personnel d’entraîneurs ont été incroyablement déterminants dans ce résultat et Ranieri obtient beaucoup plus de crédit que ses capacités de gestion ne le lui permettent.

“Je ne pense pas qu’il soit la bonne personne, mais ils le font et c’est leur club de football.”

Ranieri a également pris en charge Roma pour la deuxième fois en 2019, mais n’a duré que six mois

Danny Murphy a rejoint White et Jordan pour discuter de la nomination, et l’ancien milieu de terrain de Fulham et Liverpool a convenu que c’était la mauvaise décision et a affirmé qu’il pourrait même voir les Hornets relégués ce mandat.

Murphy a également demandé quel effet les changements constants d’entraîneur doivent avoir sur les joueurs de Watford, le club limogeant son 14e manager depuis que la famille Pozzo a acheté l’équipe en 2012.

“Watford passe par des managers comme aucun club que j’ai jamais vu”, a déclaré Murphy. «Je sais que nous parlons de Chelsea, mais ils sont différents et je ne pense pas que cela fonctionne à long terme.

« Je pense qu’ils vont baisser, surtout avec la nomination de Ranieri.

«Je pense qu’il est parti, il est parti trop loin, il est de la vieille école, le jeu a évolué et je ne pense pas que ce soit la bonne personne.

« Si je suis un joueur à Watford ce matin, ce tapis roulant constant de nouveaux managers avec de nouvelles idées… ce n’est pas comme ça que je voudrais travailler. J’en aurais marre.

