Watford-Chelsea, arrêté pour urgence médicale dans les tribunes

01/12/2021 à 21:33 CET

Watford-Chelsea a été temporairement suspendu en raison d’une urgence médicale dans les tribunes. Comme cela s’est produit à Newcastle-Tottenham avec Sergio Reguilón, cette fois, c’est Marcos Alonso qui a alerté l’arbitre David Coote de ce qui se passait. La tresse n’a pas hésité un instant et a arrêté le jeu pour que les passes décisives interviennent le téléspectateur qui avait subi un arrêt cardiaque.

Les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain à la 12e minute, en raison d’un problème médical présumé avec l’un des fans dans les tribunes de Vicarage Road. L’arbitre a emmené les joueurs dans le tunnel des vestiaires et le match a été arrêté pendant plus d’une demi-heure. Heureusement, les services médicaux ont réussi à stabiliser le spectateur et l’ont emmené à l’hôpital pour des analyses supplémentaires.