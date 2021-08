14/08/2021 à 18:04 CEST

Le Watford a commencé avec une victoire à domicile 3-2 contre ville lors de leur premier match de Premier League, qui s’est déroulé ce samedi au Stade de Vicarage Road. Avec ce résultat, l’équipe de Watford Il est cinquième avec trois points et le Birmingham quatorzième et aucun point à la fin du duel.

La première mi-temps du match a commencé de manière favorable pour lui Watford, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Denis à la 10e minute. L’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant le score avec un but de Sarr peu avant la fin, plus précisément en 42, clôturant ainsi la première période avec le score de 2-0.

En seconde période est venu le but pour l’équipe de Watford, qui a accru son avance avec un peu de Cucho à 67 minutes. Mais plus tard le Aston Villa réduire les différences mettant le 3-1 avec un but de McGinn à 70 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Birminghense a augmenté, qui s’est approchée du tableau d’affichage avec un but du point de penalty de ings en 97, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant le match avec le résultat de 3-2.

L’entraîneur de la Watford a donné accès à Cucho, Oison Oui Deeney pour Denis, Kucka Oui Cleverley, Pendant ce temps, il ville a donné le feu vert à Ramsey, Bailey Oui Traoré, qui est venu remplacer Matt Ciblet, El-Ghazi Oui Bonjour.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Kucka, Sema Oui Éthébo, du Watford et un à Ming du ville.

Le deuxième jour, le Watford lui fera face Brighton et Hove Albion à la maison, tandis que le Aston Villa jouera son match contre lui Newcastle United à la maison.

Fiche techniqueWatford :Bachmann, Kabasele, Troost-Ekong, Masina, Cathcart, Etebo, Cleverley (Deeney, min.79), Kucka (Gosling, min.69), Sarr, Sema et Dennis (Cucho, min.67)Aston Villa:Martínez, Mings, Konsa, Matt Targett (Ramsey, min.46), Cash, Nakamba, Mcginn, Buendia (Traoré, min.72), Young, El-Ghazi (Bailey, min.60) et IngsStade:Stade de Vicarage RoadButs:Dennis (1-0, min. 10), Sarr (2-0, min. 42), Cucho (3-0, min. 67), Mcginn (3-1, min. 70) et Ings (3-2, au moins 97)