Watford examine de nouvelles options de prêt pour Domingos Quina

Ryan Gray de The Observer comprend que Watford veut que Domingos Quina trouve un nouveau club en prêt dans la fenêtre de transfert de janvier après avoir seulement réussi trois apparitions en prêt à Fulham et Watford veut s’assurer qu’il obtient plus de temps de jeu.

Watford veut que Domingos Quina ait plus de temps de jeu

Watford mécontent du prêt de Fulham

À la fin de la fenêtre de transfert d’été, Fulham a signé avec Quina un contrat de prêt d’une saison avec Watford, mais le joueur est maintenant susceptible de retourner dans son club parent alors qu’il examine de nouvelles options pour le milieu de terrain. Fulham a la possibilité d’acheter le joueur à la fin de la période de prêt, mais il est tombé en disgrâce auprès de Marco Silva qui, en octobre, a déclaré au monde de la ligue de football que le joueur : « Il doit travailler plus dur ».

Il semble maintenant que Silva n’ait pas été convaincu par ses efforts – il n’a plus joué pour Fulham depuis. Watford pense que le joueur n’a pas eu assez de chances et veut maintenant le ramener et lui trouver une meilleure option de prêt.

Potentiel

Silva a également déclaré que ce n’était pas seulement dans les matchs où Quina ne travaillait pas assez dur : « Il a eu sa chance et c’est clair en entrant dans le 11 de départ contre Leeds et Blackpool, et ce n’était pas seulement une question de performance, les séances d’entraînement aussi.

Il y a un potentiel incontestable avec Quina, mais il doit travailler dur lorsqu’il est prêté car c’est une chance pour les joueurs de montrer à son club parent à quel point ils peuvent être bons. Et il devra s’assurer qu’il tient compte de l’avertissement de Silva, quel que soit son prochain club de prêt, car s’il ne le fait pas, il pourrait mettre ce grand potentiel en danger. Watford, pour sa part, espère voir le prochain mouvement fonctionner.

