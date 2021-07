Watford FC et Stake.com annoncent un nouveau partenariat pluriannuel majeur

Pour Parrainer

Le Watford Football Club est partenaire de la plateforme de paris sportifs Stake.com.

***

Watford a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pluriannuel avec Stake.com, la plateforme de crypto-casino et de paris sportifs. À partir de la saison 2021/22, l’accord verra Stake devenir le sponsor titre du maillot du club à son retour en Premier League.

L’accord pluriannuel, payé en crypto-monnaie, associe une marque de crypto à la croissance plus rapide à un challenger de Premier League cherchant à se démarquer après avoir fait la promotion du championnat la saison dernière.

Alors que Stake continue de se développer, le partenariat avec le Watford FC tirera parti de l’attrait mondial de la Premier League pour accroître la notoriété de la marque dans le monde entier, en particulier au Royaume-Uni lors du lancement de la marque Stake.co.uk.

Pour célébrer le début du partenariat, Stake rapporte qu’il lancera des initiatives sur le thème de la cryptographie, y compris un cadeau de 10 millions de Dogecoin sur sa plate-forme internationale. En plus de cela, le public britannique pourra voir de nombreuses autres promotions et cadeaux lorsque Stake lancera son site Web britannique, Stake.co.uk.

Fondé en 2017, Stake.com compte plus de 30 milliards de transactions par an – rapporte-t-il – représentant plus de 5% des transactions Bitcoin dans le monde, selon ses comptes. Il ajoute que le partenariat avec Watford FC marque une expansion du portefeuille de sponsoring sportif de Stake, après l’introduction de la marque en tant que partenaire de paris officiel de l’UFC en Amérique latine et en Asie en mars.

Scott Duxbury, président du Watford FC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Stake en tant que sponsor principal du maillot avant la saison 2021/2022. Ce sera une campagne extrêmement excitante pour le club lorsque nous reviendrons en Premier League et nous ne pourrions être plus heureux de faire équipe avec un partenaire qui correspond à notre vision ambitieuse et à notre engagement envers l’innovation pour réussir. »

Mladen Vuckovic, PDG de Stake.co.uk a déclaré : « Ces dernières années ont vu une croissance régulière pour Stake et ce partenariat avec Watford marque le prochain chapitre pour notre entreprise. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de nous associer à un club qui a une histoire aussi immense mais qui a toujours un véritable esprit d’innovation. Nous nous engageons à devenir un élément clé de la famille Watford et avons un certain nombre d’initiatives passionnantes prévues pour les fans dans les mois à venir ! »

Pour plus d’informations, visitez Stake.com.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARRAINÉ

Texte et image de Stake.com

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le texte et l’offre de ce communiqué de presse sponsorisé relèvent de la seule responsabilité du sponsor. QuotidienBitcoin il n’a aucun rapport avec le contenu.