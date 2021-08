Watford lance un coup de choc pour le milieu de terrain des Spurs; club ‘travaillant sur la sortie’

in

Watford prépare une décision surprise pour un milieu de terrain de Tottenham quelques jours seulement avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’été.

Les Hornets ont connu un début de campagne mitigé en Premier League. Ils ont battu Aston Villa 3-2 lors de la première journée, mais ont perdu contre Brighton de Graham Potter lors de leur deuxième sortie. Le manager Xisco Munoz a vu un certain nombre de joueurs arriver à Vicarage Road, dont Imran Louza et Emmanuel Dennis.

Ce dernier a impressionné lors de ses débuts avec un but et une passe décisive contre Villa.

Les rapports suggèrent maintenant que Watford a choisi un milieu de terrain central.

Le journaliste de confiance Fabrizio Romano affirme avoir ouvert des pourparlers avec les Spurs pour l’international français Moussa Sissoko.

Un accord est dit « possible », alors que Éperons travaillent actuellement sur le départ potentiel.

Il n’est pas surprenant que Sissoko soit prêt à quitter le nord de Londres, compte tenu de son temps de jeu en baisse, mais son nouveau club potentiel est un peu un choc.

On ne sait pas pour le moment si l’accord serait permanent ou un prêt. Sissoko a coûté aux Spurs 31,5 millions de livres sterling lorsqu’il a rejoint Newcastle United il y a cinq ans.

Sissoko reste un élément essentiel du vestiaire des Spurs, bien que son importance dans l’équipe diminue progressivement.

Il n’a même pas fait partie de l’équipe le jour du match pour trois des quatre premiers matchs du club cette saison.

Nuno Espirito Santo préfère opérer avec Pierre-Emile Hojbjerg et Oliver Skipp au milieu de terrain. Les Portugais peuvent également compter sur Giovani Lo Celso et Harry Winks, Dele Alli étant placé plus en avant.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Le tweet de Romano fait également le point sur l’avenir de Serge Aurier et Tanguy Ndombele. Aurier est une option pour les champions de Ligue 1 Lille, s’ils vendent Zeki Celik cet été.

Les Spurs cherchent une solution pour Ndombele, qui n’a pas montré sa qualité régulièrement depuis son arrivée en 2019.

Watford, quant à lui, pourrait envisager Sissoko comme remplaçant potentiel de Will Hughes.

Le joueur de 26 ans est va rejoindre le Crystal Palace de Patrick Vieira pour un montant initial de 6 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 10 millions de livres sterling avec des ajouts.

Dix choses que vous ne saviez pas sur les prochains adversaires de l’Angleterre à domicile, Andorre

Southgate soulagé par la décision de Kane

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate a a publiquement réagi à la saga des transferts de Harry Kane pour la première fois.

L’attaquant a confirmé mercredi qu’il resterait dans le nord de Londres, malgré l’intérêt de Manchester City.

Interrogé sur Kane, Southgate a déclaré: “La bonne chose de notre point de vue, c’est qu’il semble que tout soit résolu et réglé au niveau du club maintenant. Il a donc un objectif clair maintenant et je suis sûr qu’il a hâte de sortir sur le terrain avec Tottenham puis avec nous la semaine prochaine.

«Je ne sais pas s’il pourrait y avoir d’autres joueurs qui pourraient éventuellement être en mouvement avant notre rencontre. C’est souvent le cas aussi en septembre. Mais en ce qui concerne la situation de Harry, c’est réglé, il semble qu’il va être un Tottenham et c’est évidemment fantastique pour Tottenham en particulier.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Tottenham va bondir pour l’arrière droit du Real Madrid