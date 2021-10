Watford Loan Watch : performances mitigées en milieu de semaine

Bien que l’accent imminent soit mis sur la survie de la Premier League, Watford s’est également assuré de garder un œil sur l’avenir, se préparant au succès quel que soit son futur niveau. Les Hornets ont plus de 20 joueurs prêtés à d’autres équipes, les départs temporaires les plus excitants se produisant dans les deuxième et troisième niveaux du football anglais. De nombreux membres de l’armée de prêt de Watford étaient en action au cours de cette série de rencontres en milieu de semaine, avec les performances de cinq joueurs discutées ci-dessous.

Mise à jour sur le prêt de Watford

Le duo de championnat continue de faire du bruit

Tom Dele-Bashiru, 21 ans, devait jouer un rôle important dans la campagne de promotion 2020/21 de Watford jusqu’à ce qu’une blessure prématurée lors du quatrième match de la saison le mette à l’écart pour le reste de la campagne. Ainsi, cette saison, les Hornets savaient qu’il serait préférable pour lui de revenir aux niveaux nécessaires à Watford via un prêt au deuxième niveau.

Le milieu de terrain polyvalent a pris les devants pour Reading, marquant trois buts et fournissant une passe décisive en 11 matches de championnat. L’un de ces buts est survenu lors de la défaite 3-2 des Royals contre Blackpool mercredi.

Ailleurs, Philip Zinckernagel a marqué deux fois et fourni six passes décisives en 13 apparitions pour Nottingham Forest. La signature de Watford en janvier – qui a eu du mal à commencer les minutes sous Xisco Munoz malgré sa remarquable aide sur le terrain – a eu une performance inhabituelle contre Bristol City, se faisant remplacer à la 77e minute. Cependant, le joueur de 26 ans jouait dans un rôle de milieu de terrain offensif moins naturel, lorsqu’il a trouvé le plus de succès sur les ailes ou dans les postes d’attaquant central les plus avancés.

League One Watford Loan Watch: Déception et triomphe

Le gardien de but Pontus Dahlberg a si bien performé en prêt avec l’équipe de League One Doncaster Rovers que des rumeurs ont circulé suggérant qu’il pourrait être rappelé en janvier pour ensuite être prêté (ou vendu) à une équipe de championnat. Watford a également prêté l’attaquant de 18 ans Tiago Cukur au côté assis au bas du troisième niveau du football anglais. Cependant, l’ancien jeune joueur de Feyenoord n’a marqué qu’un seul but en 13 matches.

Mardi, la mauvaise forme de Doncaster s’est poursuivie avec une défaite 1-0 contre Gillingham. Cukur a eu un impact minimal, n’ayant pas réussi à tirer cadré, il a donc été retiré du terrain à la 76e minute. Dahlberg n’a effectué qu’un seul arrêt. Néanmoins, il a bien performé pour le reste du match, et le but qu’il a concédé aurait probablement été inscrit par VAR en raison d’un joueur de l’opposition poussant le joueur de 22 ans au sol.

L’arrière central Mattie Pollock, que Watford a signé de Grimsby Town l’été dernier, a été une star pour Cheltenham Town cette saison. Ses prouesses aériennes sont déjà à un niveau de haut vol. Le joueur de 20 ans a réalisé une autre performance exceptionnelle lors de la victoire 3-1 de son équipe temporaire sur Morecambe mardi. Il a remporté dix des 11 duels aériens, fait le plus de passes sur le terrain et a même fourni une passe décisive. Sa passe au but s’est présentée sous la forme d’une tête amortie après une longue remise en jeu (il a remporté la tête initiale, ainsi que la deuxième touche de l’équipe après sa première tête).

Lorsque l’on considère les joueurs en prêt qui manquent le plus à Watford, il y a un argument juste à faire valoir que Pollock est en tête de cette liste. Les Hornets n’ont pas encore gardé leur cage inviolée cette saison et manquent de défenseurs centraux en forme, même avec la récente signature de Nicolas Nkoulou. Si Pollock continue de réaliser de bonnes performances comme il l’a fait en milieu de semaine, les observateurs du prêt de Watford n’auront peut-être pas d’autre choix que de convaincre la hiérarchie de le rappeler en janvier.

Photo principale

Intégrer à partir de .