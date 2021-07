Watford ne signera probablement pas Lewis Ferguson d’Aberdeen

Avec Peter Etebo et Imran Louza arrivant à Vicarage Road et Domingos Quina de retour de prêt, les rangs du milieu de terrain des Hornets ont été renforcés avant leur retour en Premier League. Cependant, avec l’avenir de Nathaniel Chalobah et Will Hughes incertain (en particulier ce dernier) avant la dernière année de leurs contrats respectifs, Watford pourrait chercher à signer un autre milieu de terrain. Lewis Ferguson était fortement lié plus tôt dans la fenêtre de transfert avec un déménagement, y a-t-il donc une chance qu’il soit la prochaine recrue des Hornets ?

Les négociations de Lewis Ferguson de Watford restent au point mort

L’intérêt initial de Lewis Ferguson de Watford

Comme couvert par Last Word on Sports, en mai, Watford a vu une offre d’une valeur d’environ 2 millions de livres rejetée pour la signature de Ferguson. Le joueur a même remis une demande de transfert qu’Aberdeen a également rapidement rejetée.

Les Hornets ont gardé un œil sur lui mais ont également déplacé leur attention ailleurs. Avec le coup d’envoi de la saison de Premier League dans moins de trois semaines, le nom de Ferguson n’est toujours pas oublié.

Un accord peu probable car les pourparlers ne progressent pas malgré l’intérêt

Selon le Watford Observer, l’intérêt demeure pour Ferguson. Début juillet, Stephen Glass, le manager d’Aberdeen, a déclaré : « Nos joueurs seront en demande, ce n’est donc pas un choc que les gens veuillent acheter nos joueurs. Mais, l’évaluation doit être juste pour le club ou ils restent et jouent pour nous jusqu’à ce que cela soit atteint. »

Il a également déclaré que « son [Ferguson’s] le niveau d’engagement est là et personne ne devrait le remettre en question.

Entre son manager affirmant que Ferguson est engagé dans l’équipe, Ferguson jouant dans le récent match de qualification du Club contre BK Hacken, la saison écossaise de haut niveau qui commence dans moins d’une semaine et son contrat qui n’expire qu’en 2024, il n’y a pas de raison de soupçonner qu’Aberdeen acceptera une offre pour Ferguson à moins que les frais ne soient trop élevés pour résister.

Considérant qu’Aberdeen recherche peut-être une somme supérieure au double de ce que Watford avait initialement proposé, un accord dans cette fenêtre de transfert ne semble pas probable malgré l’intérêt prolongé. Peut-être que les futures fenêtres de transfert verront un accord conclu si Watford continue de suivre ses progrès.

D’ailleurs, Watford a déjà signé Louza et Etebo. Ainsi, ils seront probablement plus enclins à trouver un numéro six à part entière par opposition à un milieu de terrain plus avancé comme Ferguson.

