Watford pourrait subir une augmentation des blessures avant le choc de Tottenham

Après deux premières semaines mouvementées de la campagne 2021/22 de Premier League, un match de plus sépare les équipes de leur première pause internationale. Watford, après avoir récolté trois points lors de la première journée contre Aston Villa, n’a pas été en mesure de reproduire sa performance à Brighton. Néanmoins, Xisco Munoz ne peut pas être trop frustré après avoir ramassé trois des six points disponibles. Leur match le plus délicat de la saison jusqu’à présent, un déplacement au Tottenham Hotspur Stadium, les attend. Cependant, un homme clé peut être disponible pour figurer dans le match.

Watford pourrait récupérer son milieu de terrain clé

Juraj Kucka pourrait être en forme pour un voyage aux Spurs

Dans le podcast From the Rookery End, Adam Leventhal de . a expliqué comment la nouvelle recrue Juraj Kucka pourrait être adaptée pour le choc des clés. Il a disputé les 69 premières minutes du match d’ouverture contre Aston Villa, réalisant une performance d’homme du match. Cependant, il a été contraint à l’écart suite à une blessure à la jambe.

Interrogé sur le calendrier potentiel de retour, Adam Leventhal a expliqué: “C’est plutôt comme si cela allait durer de dix jours à deux semaines, il y a donc une chance qu’il ne puisse manquer que le match de Brighton et potentiellement revenir pour le match de Tottenham… il y a un peu de temps supplémentaire avant celui-là parce que c’est dimanche.

Watford l’a manqué dans la défaite contre Brighton

L’autre nouvelle recrue Imran Louza a pris la place de Kucka dans le onze de départ pour le match contre les Seagulls. Cependant, il n’a pas été en mesure de reproduire le changement impressionnant mis en place le jour de l’ouverture par Kucka. Le joueur de 34 ans est un milieu de terrain physique et robuste qui est prêt à perturber le déroulement du jeu avec sa ténacité. Louza, en revanche, est plus technique.

Dans la première moitié du match contre Brighton, Watford a vraiment raté une figure physique telle que Kucka. Brighton a dominé le milieu de terrain malgré le fait de n’avoir que deux milieux de terrain centraux par rapport aux trois du Hornet. Un perturbateur de jeu tel que Kucka aurait fait toute la différence pour les Hornets.

Contre une équipe telle que Tottenham, une telle perturbation et une telle physique seront nécessaires si Watford veut obtenir un résultat. Même s’il a été initialement recruté en tant que joueur de rotation/profondeur, il est évident que son rôle, lorsqu’il est en forme, pourrait être celui d’un démarreur constant.

