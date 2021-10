Watford sans Emmanuel Dennis pour Southampton Clash

Watford devrait se passer d’Emmanuel Dennis pour le match de Premier League de ce week-end contre Southampton à Vicarage Road.

Le Nigérian de 23 ans a écopé d’une suspension d’un match.

Watford sans suspension Emmanuel Dennis contre Southampton

Départ mixte pour le nouveau patron Claudio Ranieri

Le premier match de Claudio Ranieri à la tête de Watford a vu les Hornets s’incliner 5-0 face à Liverpool. Les doutes quant à savoir si les Hornets auraient assez pour avoir une chance compétitive d’éviter la relégation ont été sérieusement soulevés. Cependant, l’ampleur des inquiétudes a diminué le week-end dernier, alors que Watford est revenu de 2-1 à Everton avec moins de 15 minutes avant les vainqueurs 5-2. Watford est devenu la première équipe de l’histoire de la Premier League à remporter un match par au moins trois buts après avoir été mené à 15 minutes de la fin.

Watford est la première équipe de l’histoire de la Premier League à être à la traîne après 75 minutes et à gagner le match par au moins 3 buts (h/t @StatsBySTATS). – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 23 octobre 2021

L’un des principaux acteurs du redressement était le super remplaçant Emmanuel Dennis, qui a remplacé Ismaila Sarr à la 64e minute après le but de Richarlison pour Everton. Malheureusement pour les Hornets, ils devront se passer de la signature estivale pour leur relégation à six points contre Southampton samedi.

Impact clé contre Everton

La décision de faire appel à Dennis pour le meilleur joueur de Watford était plus que discutable à l’époque. Cependant, cela s’est avéré être une masterclass tactique de Claudio Ranieri. Dennis a aidé les troisième et quatrième buts de Watford, en plus de marquer le cinquième et d’envoyer Seamus Coleman à quelques mètres à travers la surface en le faisant avec un peu de jeu de jambes.

Dennis a le plus de contributions de buts parmi tous les joueurs de Watford cette saison – six – trois buts et trois passes décisives. Le seul défaut de la performance exceptionnelle de Dennis pour donner à Watford sa toute première victoire à Goodison Park était son défi sur Richarlison à la 70e minute, ce qui a valu au joueur de 23 ans son cinquième carton jaune de la saison. Ainsi, il a écopé d’une suspension d’un match.

Watford a de nombreuses options pour remplacer Emmanuel Dennis

Même si être sans Dennis pour le choc contre les Saints est un coup dur, cela ne veut pas dire que les Hornets ne pourront pas se débrouiller sans lui. Lors du dernier match, il n’a même pas commencé. Et, étant donné que Cucho Hernandez commence à retrouver la forme, Joshua King a lancé son compte de buteur Watford avec un triplé, Joao Pedro est revenu de blessure et a bien performé lorsqu’il est entré en même temps que Dennis, et Sarr, bien , étant Sarr, les Hornets ne manquent pas d’options offensives.

Pourtant, Dennis nous manquera, que ce soit son impact en tant que partant ou en tant que remplaçant. Il sera de retour en lice pour jouer contre Arsenal le 7 novembre.

