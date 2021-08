Watford signe Juraj Kucka et cible Matheus Pereira dans le shakeup du milieu de terrain

in

Après que Watford ait fait venir Peter Etebo et Imran Louza, il semblait que leur remaniement au milieu de terrain pouvait être terminé. L’avenir de Nathaniel Chalobah et Will Hughes devenant incertain, cependant, les Hornets ont continué à chercher des renforts. Maintenant, ils font appel à Juraj Kucka pour renforcer leurs rangs tout en envisageant un prêt pour Matheus Pereira de West Bromwich Albion.

Watford conclut l’accord avec Swift Juraj Kucka et le prêt Eye Matheus Pereira

Watford signe Juraj Kucka

Selon Fabrizio Romano, Watford a finalisé la signature de Kucka de Parme. L’international slovaque de longue date de 34 ans entrait dans la dernière année de son contrat pour Parme, ce qui signifie que Watford était probablement en mesure de le signer à un prix réduit.

L’ancien joueur de l’AC Milan peut jouer n’importe où au milieu de terrain, offrant une solidité défensive en cas de besoin, mais n’hésitant pas à tenter sa chance, ayant marqué 56 buts en carrière. La saison dernière, il a exercé son métier dans les rôles de milieu de terrain les plus avancés, marquant sept buts en 28 matches de Serie A. Il est également polyvalent, s’alignant à la fois comme ailier droit et gauche à plusieurs reprises la saison dernière. Il a également joué chaque minute de la campagne Euro 2020 de la Slovaquie.

En 2011, il a signé pour Gênes pour 3,6 millions de livres sterling du Sparta Prague. Il a déménagé à l’AC Milan quatre ans plus tard pour les mêmes frais. Deux ans plus tard, il a déménagé à Trabzonspor pour 4,5 millions de livres sterling. Il a rejoint Parme en janvier 2019 pour près de 6 millions de livres sterling.

Les frelons ciblent le mouvement de Matheus Pereira

L’accord pour Kucka pourrait signifier la fin de l’intérêt de Watford pour ce transfert potentiel. Cependant, le Daily Mail a rapporté que Watford visait un accord de prêt pour la star de West Brom. Il a exprimé son désir de quitter les Baggies via Twitter, et des offres sont déjà sur la table pour ses services.

Le talentueux attaquant de 25 ans a marqué 11 buts et fourni six passes décisives en 33 apparitions la saison dernière. Un accord permanent pourrait coûter plus de 25 millions de livres sterling aux Hornets, ils ne seraient donc probablement pas disposés à payer tout cela dans cette fenêtre de transfert, surtout compte tenu de l’arrivée de Kucka.

Photo principale

Intégrer à partir de .