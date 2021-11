Watford Take Out Loan faisant du stade un actif saisissable

Entre les implications financières du COVID et la relégation, les finances de Watford allaient sans aucun doute être menacées. Lors de leur relégation avant la saison 2020/21, ils ont vendu plus de 40 millions de livres sterling de joueurs pour s’assurer qu’ils pourraient rester compétitifs dans une poussée de promotion sans avoir à se débarrasser d’autres joueurs de valeur (comme Joao Pedro et Ismaila Sarr). Cependant, l’activité récente suggère que les déficits n’ont pas encore été couverts, car Vicarage Road a maintenant été accepté comme un bien saisissable dans le cadre d’un prêt.

Les turbulences financières conduisent à un prêt avec Vicarage Road comme actif saisissable

Watford Emprunter à la Banque MacQuarie

Kieran Maguire de « Price of Football » a publié un document montrant que Watford a conclu un accord avec la banque australienne. À une époque où les clubs situés plus bas dans la pyramide du football ont été amarrés pour des difficultés financières, tout prêt avec le stade en tant qu’actif potentiel de saisie est notable et peut être alarmant.

Au cours de la saison 2019/20, Watford a opéré avec une perte de 35 millions de livres sterling. Même avec la vente de joueurs tels qu’Abdoulaye Doucoure, Pervis Estupinan et Luis Suarez la saison dernière, être dans le championnat avec une masse salariale importante signifiait que couvrir ces pertes entre autres dettes allait toujours être improbable. Il y a encore des sommes importantes à débourser pour les paiements en souffrance sur les transferts précédents également.

Ce que le prêt Vicarage Road signifie pour les perspectives de Watford

En termes simples, si Watford conserve son statut de Premier League, ses déficits financiers seront faciles à effacer : plus de 100 millions de livres sterling pour cette saison et la saison prochaine chacun mettrait plus qu’assez d’argent dans leurs poches. Cependant, si la relégation se reproduit, les finances pourraient à nouveau être sérieusement menacées. Et, avec Vicarage Road saisissable si les prêts ne sont pas remboursés, à leur valeur nominale, certaines craintes pourraient être justifiées.

Cependant, même s’ils étaient relégués, il est encore difficile d’imaginer que les Hornets seraient incapables à terme de rembourser les prêts. C’est parce qu’ils ont encore beaucoup de joueurs précieux dans leurs livres, notamment Joao Pedro et Ismaila Sarr. Les Hornets ont déjà repoussé des accords d’une valeur proche de 40 millions de livres sterling pour ces derniers, suggérant a) qu’ils ne sont pas encore trop désespérés car ils auraient vendu si les finances se détérioraient complètement et b) ils pensent qu’ils pourront obtenir plus d’argent pour lui à l’avenir. Ainsi, vendre Sarr seul, même pour 40 millions de livres sterling ou un peu moins en cas de relégation, atténuerait de nombreux problèmes financiers à court et à long terme.

De plus, étant donné que les Hornets ont de nombreux jeunes joueurs en prêt, vendre d’autres joueurs qui consomment actuellement une grande partie de la masse salariale ne les laisserait pas dans une position où une autre promotion immédiate ne pourrait pas avoir lieu.

À partir de maintenant, les Pozzo’s and Co. espèrent conserver leur statut de Premier League, et alors la plupart, sinon la totalité, des problèmes financiers seront presque oubliés. Mais, si la relégation se produit, il y a toujours une raison de ne pas appuyer sur le bouton de panique pour l’instant compte tenu des bénéfices que les Hornets peuvent engranger via les ventes de joueurs. Le prêt est un peu préoccupant, mais il y a des justifications et aucune raison visible de tirer la sonnette d’alarme pour le moment.

Photo principale

Intégrer à partir de .