Watford-Tottenham interrompu en raison d’une urgence médicale dans les tribunes

01/01/2022 à 18:32 CET

.

Le match entre Watford et Tottenham, lors de la vingt et unième journée du Premier ministre, a été temporairement interrompu en raison de une « urgence médicale » dans les gradins de Vicarage Road.

A la minute 83, l’arbitre Robert Jones, après avoir reçu une communication via son oreillette a décidé d’arrêter le match car un spectateur avait un problème de santé et les soins de santé nécessaires.

L’affrontement a été arrêté avec les vingt-deux joueurs sur le terrain attendant des nouvelles tandis que plusieurs membres du staff du club local ils ont traversé le court pour assister le supporter de Lower Graham Taylor dans les gradins.

Quelques minutes plus tard, les toilettes ont emmené le ventilateur des gradins pour subir des examens plus approfondis tandis que le reste du public l’accompagnait avec une forte ovation. Dix minutes plus tard, Robert Jones a ordonné la reprise du choc entre Watford et Tottenham.