Watford Woe en tant que dominant Tottenham Hotspur brise une résistance féroce

Antonio Conte a suscité un nouvel espoir à Tottenham Hotspur qu’ils peuvent terminer dans les quatre premiers cette saison, mais sur la route, ils ont eu du mal à marquer suffisamment et ont perdu trop de points. Les Spurs ont commencé 2022 à Watford et malgré l’énorme effort défensif des Hornets, c’est un Tottenham Hotspur dominant qui a réduit l’écart à la quatrième place.

Le dominant Tottenham Hotspur se rapproche du top quatre

Le dominant Tottenham affronte le brave Watford en défense

Les fans auraient eu du mal à voir un match où une équipe dominait autant le jeu mais n’a pas réussi à trouver le filet, mais c’est exactement ce qui s’est passé au cours des 45 premières minutes à Vicarage Road. Tottenham avait 73% de la possession mais était confronté à une ligne défensive courageuse et à tous les coups et n’a pas pu faire la percée.

Emerson Royal était une épine constante dans le côté de Watford sur l’aile droite, mais sa dernière balle laissait beaucoup à désirer avec des centres ne battant pas le premier homme, à la grande consternation et frustration de Harry Kane et Son Heung-Min qui étaient à gauche en attendant une balle finale de qualité.

Cri de pénalité

Tottenham a été déconcerté de ne pas obtenir au moins un penalty alors que la première mi-temps touchait à sa fin avec Kane ayant clairement sa chemise retirée de son dos, puis Eric Dier étant entraîné dans la surface mais ni l’arbitre ni VAR n’ont jugé un penalty plus loin alimentant la frustration que VAR est trop incohérent. Kane a bien fait de rester sur ses pieds, mais on pourrait affirmer que s’il était tombé, un examen plus approfondi aurait peut-être été effectué et Kane interrogeait l’arbitre alors que les deux équipes se dirigeaient vers le tunnel à la pause, en quelque sorte sans but.

Cœurs brisés de Watford

Watford est sorti au début de la seconde mi-temps avec une intention plus offensive et ils auraient pu faire payer les Spurs pour leur gaspillage en première mi-temps lorsque Royal a donné le ballon dans sa propre moitié et Josh King a frappé un entraînement féroce qui avait besoin un arrêt de classe mondiale d’Hugo Lloris plongeant à sa gauche.

Il n’a pas fallu longtemps aux Spurs pour revenir sur le pied avant et dominer le ballon alors que Watford mettait tout le monde derrière le ballon et cela ressemblait à une action d’arrière-garde qui allait fonctionner. Son et Royal se sont bien combinés et lorsque le ballon est entré dans Pierre Emile-Hojbjerg, tout ce qu’il avait à faire était de marquer mais a réussi à glisser et une fois de plus le ballon a été dégagé.

Son était ensuite le prochain à gonfler ses lignes alors que Royal tirait à nouveau le ballon à travers la surface, mais Son tentait un coup et le ballon passait à côté du poteau. Le Sud-Coréen a ensuite été refusé lorsqu’il a frappé une volée vers le but et les fans des Spurs étaient sur le point de célébrer avant que Daniel Bachman n’atteigne le ballon. Son secouait la tête et ce n’était pas étonnant – c’était une sauvegarde incroyable et signifiait que Watford se dirigeait toujours vers un point durement disputé avant que leurs cœurs ne soient brisés.

Préoccupation des fans

À la 86e minute, le match a été interrompu alors que l’arbitre Robert Jones a réagi rapidement aux cris des fans qu’un fan dans les gradins s’était effondré. Les deux groupes de kinés ont rapidement traversé la foule et l’on pense que le ventilateur s’est stabilisé avant d’être transporté à l’hôpital. Les éloges doivent aller aux fans, aux officiels et aux kinés pour leurs actions rapides.

Jeu redémarré

Lorsque le match a repris, Tottenham a continué à attaquer et à la 96e minute a finalement obtenu le but et les trois points qu’ils avaient tant mérités pour leur domination totale du match. Son a été victime d’une faute sur la gauche et s’est dépoussiéré pour frapper le coup franc en lui-même qui a été accueilli par une tête de Davinson Sanchez. Tottenham a remporté la victoire tandis que Watford se sentira malchanceux d’avoir perdu pour ses efforts, mais ils ressemblent à une équipe qui revient au championnat à moins que Claudio Ranieri ne puisse ajouter plus de qualité dans la fenêtre de transfert de janvier.

Tottenham a maintenant deux points de retard sur son rival du nord de Londres, Arsenal, qui occupe la quatrième place mais a deux matchs en main, ce qui signifie qu’Antonio Conte a les Spurs dans l’état d’esprit pour se qualifier pour la Ligue des champions après deux saisons d’absence, mais il cherchera également à se renforcer. en janvier avec des matchs à venir d’ici mai.

