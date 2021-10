Watson aux rumeurs de Miami, l’avenir de Tua, plus un retour sur Hagler-Hearns

Ryen commence par quelques discussions sur la NBA, notamment à quel point il est impressionné par les Hawks et leur profondeur, avant de se prononcer sur une rencontre avec des cerceaux de ramassage (0:44). Ensuite, il discute avec le journaliste d’ESPN NFL Jeff Darlington des rumeurs selon lesquelles Deshaun Watson était sur le point d’être échangé aux Dolphins, de la façon dont il serait reçu à Miami et de l’avenir de Tua (11:04). Ensuite, il revient sur peut-être le plus grand combat de boxe de tous les temps, « La guerre » entre Hagler et Hearns, avec le légendaire promoteur de boxe Bob Arum et l’auteur Don Stradley (30:24). Enfin, il conclut avec quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:33:15).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Jeff Darlington, Don Stradley et Bob Arum

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

