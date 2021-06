Watters de Fox dit que les Noirs américains devraient rejeter l’aide du gouvernement et s’aider eux-mêmes .

Les animateurs de Fox News n’ont aucun intérêt pour le moment à parler d’événements en cours. Joe Biden a connu un très bon début de présidence et obtient des notes d’approbation élevées. Donc, le seul recours pour le réseau conservateur est de continuer à mener la guerre des cultures.

Photo de John Lamparski/.

L’une des grandes théories sur Fox ces derniers temps est que le racisme n’existe plus et que les Noirs américains ne sont pas désavantagés. Lors d’un segment récent, l’animateur Jesse Watters est allé jusqu’à dire aux Afro-Américains de rejeter l’aide du gouvernement et de s’aider eux-mêmes.

L’expert a fait ces commentaires lors d’un spot avec le co-animateur Greg Gutfeld. Il a dit à Gutfeld : « Eh bien, vous savez que j’ai mon test ADN. .1%. Et si je voyais un autre libéral blanc comme Joe Biden venir et dire comment ils vont “m’aider”, je secouerais la tête.

Watters a continué :

« Je pense en fait maintenant que lorsque le gouvernement dit qu’il veut aider les Noirs, il fait du mal aux Noirs, car où sont les trillions que nous avons déjà dépensés, Joe ? Où sont-ils allés? Sont-ils allés aux arnaqueurs de course qui gèrent les programmes fédéraux qui ne fonctionnent pas? Parce qu’ils n’allaient pas vers les personnes qui avaient besoin d’aide, donc si quelqu’un disait “Je vais t’aider, je vais t’aider”, je dirai “Je vais t’aider moi même.’ Je vais faire fonctionner mes écoles, et mes entreprises, mes familles, je vais garder une plus grande partie de mon argent. Et je parie que les Noirs américains prospéreraient si les libéraux blancs arrêtaient d’essayer de les aider. »

Regardez le segment ci-dessous, gracieuseté de Fox News :

Lien source